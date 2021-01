Resident Evil 4 – Un remake toujours en cours mais pas pour tout de suite

Alors que les fans de Resident Evil se remettent encore de leurs émotions suite à la découverte du gameplay de Resident Evil Village, Capcom ne semble pas en avoir fini avec les bonnes nouvelles. Bien que cela soit toujours à l’état de rumeur, des informations viennent une nouvelle fois confirmer le projet d’un reboot pour le très apprécié Resident Evil 4 mais avec du retard. C’est encore une fois dû côté de chez nos confrères de Video Games Chronicle que la rumeur a été annoncée, c’est-à-dire le même site qui avait annoncé en 2018 ce remake.

Plutôt discret à ce sujet depuis 2018, il est vrai que bon nombre d’entre nous ont pu considérer que cette rumeur n’était justement qu’une rumeur ; pour autant, le site n’en démord pas et revient à la charge en expliquant la raison de ce retard. En effet, si le remake de Resident Evil 4 est bien en préparation depuis tout ce temps, il a dû être reporté suite à un reboot partiel durant sa phase de développement. En cause, un désaccord sur la direction que devait prendre le jeu, menant à des changements et à une restructuration des équipes.

Le studio M-Two, qui a déjà travaillé sur le remake de Resident Evil 3, a vu son implication sur ce projet être considérablement diminuée au détriment de la division 1 de Capcom. Les raisons de ce retard seraient alors liées à la volonté du studio M-Two à ne pas trop vouloir s’écarter du matériel d’origine, chose qui lui avait été reprochée dans son dernier remake, à l’inverse de Capcom qui veut remettre son jeu au goût du jour.

Bon ou mauvais choix, la question reste entière, toujours est-il qu’il faudra apparemment attendre jusqu’en 2023 avant de pouvoir mettre sa main sur ce remake. Il va donc falloir prendre son mal en patience jusque-là, sachant qu’à ce jour Capcom n’a toujours pas communiqué à ce sujet, rendant ce projet plus qu’incertain. On pourra en attendant profiter de Resident Evil Village qui sort le 7 mai prochain.