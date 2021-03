The Outer Worlds : Meurtre sur Éridan – L’enquête spatiale se dévoile

Il est temps de repartir dans l’espace et d’en découvrir plus sur le système d’Halcyon, le studio Obsidian nous annonçant la sortie d’un nouveau DLC pour son action-RPG. The Outer Worlds, fils inavoué de Fallout : New Vegas, fut une réussite tant pour son univers, son humour cynique et surtout la qualité de son scenario et de sa narration. Ce second DLC, The Outer Worlds : Meurtre sur Éridan est une excellente occasion pour découvrir ou se replonger dans cet univers S-F post-apocalyptique.

Fort d’une direction artistique riche et originale, le jeu nous propose cette fois de résoudre le meurtre d’Helen Halcyon, célébrité des iles aériennes d’Éridan et porte-parole de Rizzo. Ambiance de vieux film policier, c’est dans le luxueux Hôtel Grand Colonial que notre enquête se déroule et où la méfiance est de mise, tant chaque personnage peut s’avérer suspect. S’il est bien un aspect sur lequel nous pouvons faire confiance aux développeurs d’Obsidian, c’est la qualité de leurs scénarios et nous en attendons tout autant avec The Outer Worlds : Meurtre sur Éridan.

Côté gameplay, il s’agit d’un FPS des plus conventionnels mais cela n’entachera en rien votre expérience de jeu tant il a à offrir de par ses autres aspects. Qui plus est, vous aurez tout de même à faire côté équipement avec son système d’amélioration.

Ce second DLC, en dehors de son aventure unique, ajoutera bien évidemment du contenu supplémentaire pour votre personnage. De nouvelles armes et armures viendront parfaire votre collection pour résoudre cette enquête et de nouveaux défauts et de nouvelles qualités feront leur apparition, permettant une personnalisation de votre personnage encore plus poussée.

C’est en cela que le jeu passionne, tant la façon de construire la psyché de votre personnage et les choix que vous prenez influent sur la suite de votre histoire. Sachez tout de suite, qu’il ne s’agit pas d’un univers manichéen, rien n’est tout blanc ou tout noir et vos décisions pourront avoir des répercutions inattendues et inverses à votre volonté.

Si vous souhaitez embarquer dans cette enquête spatiale aux multiples possibilités, The Outer Worlds : Meurtre Sur Éridan se verra disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC le 17 mars.