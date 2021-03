V1 Interactive – Le co-créateur de Halo met la clé sous la porte

On a toujours tendance à parler des success stories du jeu vidéo. Shovel Knight, Braid, Undertale, autant de noms qui évoquent la réussite aussi surprenante qu’inattendue de petits studios qui ont connu un immense succès. Cependant, l’inverse existe aussi, et certains studios pleins de promesses finissent par fermer leurs portes. V1 Interactive, fondé par le co-créateur de la saga Halo, aura connu une vie courte et mouvementée, jusqu’à la fin de tournage.

Il est toujours triste de voir un studio de développement avec un grand potentiel s’effondrer. V1 Interactive, créé en 2016 par l’une des têtes pensantes du jeu vidéo contemporain Marcus Lehto (un des piliers de Bungie Studios) doit faire face à la banqueroute suite à l’échec commercial de Disintegration, jeu sorti il y a un peu moins d’un an.

Une bien triste nouvelle qui nous est parvenue par le biais de Twitter. Le père de Master Chief déclare (traduction libre):

At V1, our priority has been to the wellbeing of our employees.

We've been transparent with them about the state of things for months and are making this decision now so they still have ample time to search for new jobs while being supported by our studio.

