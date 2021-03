Artifact – Valve nous laisse avec un arrière-goût d’inachevé

L’absence de succès du jeu de carte à collectionner de Valve aura été sans appel. Le développeur maintes fois récompensés nous montre ici un aveu de faiblesse avec l’arrêt du développement d’Artifact et la mise en ligne des deux versions inachevées gratuitement sur Steam. Artifact était, sur le papier, un jeu prometteur. Alliant des visuels de l’univers de Dota 2 à un gameplay complexe et, ayant accès au marché de la communauté Steam pour acheter et vendre des cartes, le jeu de Valve avait tout pour trouver son public.

“En théorie, Artifact Foundry reste un produit inachevé, mais il ne lui manque essentiellement que des finitions et quelques illustrations artistiques. Les éléments principaux du gameplay sont là. Il sera toujours possible de jouer à ces deux jeux, mais nous ne prévoyons pas de futures mises à jour du gameplay.”

Pourtant, depuis sa sortie en Novembre 2018, après des débuts laborieux dû à son économie, Valve continuait à croire au plein potentiel de son jeu et nous expliquait avoir entendu les retours de sa communauté. Un arrêt des mises à jours de la version initiale fut alors décidée au profit d’une réévaluation complète des mécaniques et de l’économie du jeu.

Pour couronner le tout, en mars 2019, nous apprenions le départ de Richard Garfield, le non moins célèbre créateur de Magic: The Gathering. Autant dire qu’avec l’absence d’une telle pointure et la baisse constante du nombre de joueur, l’avenir d’Artifact se faisait des plus incertains.

Finalement, n’était ce pas là une façon de reculer pour mieux sauter ? Après un tel début, il n’est jamais évident de revenir sur le devant de la scène, surtout dans le monde du jeu vidéo. Il faut dire que le succès des jeux de cartes est réservé aujourd’hui à quelques gros titres déjà bien implantés dans l’industrie.

Une question demeure : était-il vraiment possible pour Artifact de se faire une place parmi ses concurrents après avoir raté le coche de popularité du genre ? Le seul espoir qu’il restait était l’arrivé d’une version 2.0 à la hauteur des attentes de sa communauté, et même cette version ne garantissait pas un retour en fanfare du jeu.

Pour celles et ceux curieux de voir ce que le jeu promettait pour le genre, les versions Artifact Classic et Artifact Foundry sont toutes les deux accessibles gratuitement via Steam et toutes les cartes sont disponibles pour l’ensemble des joueurs ainsi que le retrait des achats en jeu.