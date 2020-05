SteamVR – Valve abandonne la marque à la pomme

SteamVR, la solution réalité virtuelle de Valve, arrête dès aujourd’hui de supporter Mac OS.

Aujourd’hui est une triste journée pour les utilisateurs de réalité virtuelle sur les appareils de la marque à la pomme. Effectivement, Valve a annoncé plus tôt dans la semaine que son application dédiée, SteamVR, ne serait plus mise à jour sur les machines imaginées par la firme de Cupertino. En gros, en comptant l’Oculus Rift de Facebook, qui avait déjà lâché la marque bien avant puisque son support s’est arrêté avec les prototypes du service, c’est le deuxième géant de cette nouvelle forme de divertissement qui lâche Apple.

Mais comment en sommes-nous arrivés là ? Après tout, déjà en 2017, la firme annonçait avec une excitation évidente l’arrivée de la réalité virtuelle grâce à Valve lors de sa conférence annuelle et semblait présenter un intérêt certain au développement de cette nouvelle manière d’utiliser nos ordinateurs. La compagnie a même fait des pas dans ce sens depuis en mettant en place une équipe et en permettant l’utilisation du HTC Vive sur ces machines. Donc où est le problème ?

Le problème, c’est Valve lui-même qui le souligne, il s’agit du public. Effectivement, sur la quantité impressionnante d’utilisateurs Steam, d’après des études statistiques réalisées par ses propres soins, ce dernier révèle que seulement 5% des utilisateurs de la plate-forme commerciale le font depuis un ordinateur sous Mac OS. Une somme dérisoire qui est pourtant loin d’être aussi ridicule que le nombre d’utilisateurs de SteamVR qui ne représente qu’un infime pourcent, dont probablement très peu sont sur Mac. En toute logique, il est difficile d’imaginer soutenir le développement d’une option que seule une poignée d’afficionados de la marque à la pomme pratiquent.

Bon, pas cool, mais cohérent avec les lois du marché. Cependant, qu’est-ce que ça implique pour les utilisateurs en question ? En soi, ils pourront toujours utiliser la réalité virtuelle sur leurs machines en conservant les builds actuels, mais devront garder en tête que ces derniers ne seront plus mis à jour. Pour profiter des avancées de la réalité virtuelle avec leur kit, la seule option qu’il reste et d’installer Windows en tant que deuxième OS. Ainsi, il leur sera permis d’utiliser leur matos au maximum de ses capacités.

Bref, une bien triste nouvelle qui ne doit toucher personne ici, mais qu’il est important de souligner. Qu’en est-il de vous ? Possédez-vous un casque VR ? Croyez-vous en son futur ? SteamVR est un service proposé par Valve et disponible via Steam. Il est compatible avec le Valve Index, l’Oculus Rift, le HTC Vive et le Windows Mixed Reality.