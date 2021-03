Watch Dogs: Legion – Le multijoueur est sorti, voici à quoi vous attendre

Feature à l’absence remarquée lors de la sortie du jeu, le mode multijoueur de Watch Dogs: Legion est enfin disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series S|X, ainsi que sur les consoles de l’ancienne génération. Oui, vous avez bien lu, pas de sortie sur PC pour le moment, en tout cas pas sur les versions présentes sur l’Epic Games Store et Uplay, alors que sur Stadia tout roule. Curieux ? Oui, sans aucun doute. Pourquoi ? En raison de “problèmes techniques”. Disponible quand ? Aucune idée.

Passée cette énorme déception (faisant que nous ne pourrons vous proposer un article complet sur ce mode multijoueur prochainement, vu que nous n’avons qu’une version PC via laquelle nous avons testé le jeu), on va tout de même vous communiquer ce que contient cette expérience à plusieurs que nous propose Ubisoft dans Watch Dogs: Legion.

Forcément et au vu de la qualité du multijoueur de Watch Dogs 2, on en attendait beaucoup et autant dire que cela met l’eau à la bouche, tant les développeurs semblent avoir voulu proposer l’expérience la plus complète possible. En voici le détail :

Mode de coopération libre en monde ouvert : ce dernier vous permettra de former une petite équipe allant jusqu’à quatre joueurs et d’explorer librement les rues et quartiers de Londres. On pourra alors prendre part aux activités annexes et autres activités que propose le lieu.

Missions en coopération inédites : des missions que l’on pourra réaliser jusqu’à quatre joueurs en coopération et qui nous permettront de découvrir de nouvelles mécaniques de gameplay et des lieux emblématiques de la ville.

Mode PvP ou Arachnobot Arena : ce mode de jeu permet de s’affronter jusqu’à quatre joueurs à coup d’Arachnobot dans des arènes.

Voilà pour ce qui est disponibles pour tous les joueurs, alors que deux autres modes de jeu supplémentaires sont aussi disponibles pour les joueurs disposant du season pass de Watch Dogs: Legion.

Protocole Gardien : il s’agit là de traquer une IA capable d’aller à l’encontre et de contrecarrer toutes les décisions humaines.

Pas en notre nom : il s’agit là de blanchir le nom de DeadSec qui s’est vu voler son identité par un groupuscule peu scrupuleux mené par un propriétaire de Tabloïds. Il faut l’empêcher de faire du chantage à quelques personnes, mais aussi de prendre le contrôle de la ville.

Enfin, Ubisoft annonce aussi l’arrivée prochaine de plus de contenu multijoueur encore, notamment la première Tactical Op du jeu, demandant alors aux joueurs de travailler de concert comme jamais. Viendra aussi un mode Invasion assez classique, ainsi que de nouvelles missions, objets et personnages gratuits. Voilà qui nous fait saliver et qui pourrait bien relancer l’intérêt de ce Watch Dogs: Legion. Il ne reste plus qu’à sortir tout cela aussi sur PC…