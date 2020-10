Watch Dogs: Legion – Nouveau trailer et contenu post-lancement

Le 29 octobre prochain marque la sortie de Watch Dogs: Legion, et il était temps pour Ubisoft de nous reparler un peu du jeu dans les grandes lignes, mais surtout de nous détailler ses ambitions futures. Vous allez donc pouvoir dans un premier temps vous immerger dans un Londres rongé par le crime au cours d’un premier trailer, alors que le second vous proposera de découvrir la feuille de route (roadmap) post-lancement du jeu.

Côté scénario, si Ubisoft a su se montrer aussi inspiré que dans les deux précédents opus, nous ne devrions pas avoir de déception majeure. Pour autant, si le scénario ne devrait pas être un souci, force est de constater que ce nouveau trailer continue d’enfoncer le clou en termes de direction artistique, et cela tranche vraiment avec les titres précédents.

Pour le moment, si le “package” global pique énormément notre curiosité, nous espérons surtout que nous arriverons à nous plonger complètement dans le jeu, et que cette ambiance londonienne à l’esthétique lorgnant vers le cyberpunk arrivera à nous convaincre une fois la partie lancée.

Côté contenu, un mode en ligne arrivera gratuitement le 3 décembre 2020 afin de pouvoir jouer en coopération jusqu’à quatre, et des missions spécifiques à la coopération seront par ailleurs ajoutées à ce moment-là. Très sympa dans Watch Dogs 2, nous espérons que le mode online de Watch Dogs: Legion saura se mettre à la page afin de se rendre, à terme, aussi addictif que peut l’être celui d’un GTA V (l’espoir fait vivre).

Un mode PvP sera d’ailleurs introduit avec cet opus, le Spiderbot Arena, et qui vous proposera de vous affronter jusqu’à huit, dans un match à mort entre robots. Il sera le seul mode PvP introduit avec le online, mais d’autres suivront par la suite.

Aussi, le mode Invasion sera encore une fois de la partie, et on aurait vraiment été déçu qu’il en soit autrement, tant il représente l’identité de la licence pour les joueurs. Il s’agit ici de hacker la partie d’un joueur pour s’y introduire, se mêler à la population, et le traquer. Que vous soyez le chasseur ou le chassé, dans les deux cas de figure, vous aurez votre petit shoot d’adrénaline.

Mais si ce que nous venons de vous présenter sera bien gratuit, et que beaucoup d’autres contenus gratuits suivront, il y a certaines choses pour lesquelles il faudra naturellement passer à la caisse, comme par exemple le DLC narratif autour de Aiden Pearce, le héros du premier opus. Ce dernier sera aussi retrouvable dans le Season Pass, qui contiendra alors le DLC, quatre nouveaux personnages jouables, de nouvelles missions, une bagnole Dedsec, ainsi que le jeu Watch Dogs premier du nom dans sa Complete Edition.

Voilà ce que nous pouvions vous dire sur Watch Dogs: Legion que vous n’aurez plus à attendre très longtemps, puisqu’il sortira le 29 octobre 2020 sur PS4, Xbox One, PC (Uplay et Epic), ainsi que sur Stadia.

Mais transition générationnelle oblige, sachez que le jeu arrivera aussi sur les Xbox Series X/S et sur PS5 à leurs sorties respectives, tout en sachant que la version physique PS5 n’arrivera, elle, que le 24 novembre. Enfin, vous retrouverez aussi ce nouveau titre sur la nouvelle plateforme d’Amazon, Luna, un peu plus tard dans l’année normalement.