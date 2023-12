Alone in the Dark – Nouveau report au printemps 2024 pour le remake

Initialement prévu pour sortir au mois d’octobre 2023, le tant attendu remake de Alone in the Dark s’était une première fois vu repoussé par THQ Nordic au 15 janvier 2024. Les raisons invoquées étaient simples, à savoir éviter l’embouteillage de jeux en cette fin d’année, tout en permettant aux développeurs de Pieces Interactive d’avoir du temps supplémentaire pour travailler sur le soft.

Ce fut certes une petite déception de notre côté, tant on attend impatiemment le retour de la licence mère du survival-horror moderne, mais les raisons invoquées ne nous paraissaient pour le coup pas si aberrantes. D’autant plus que THQ avait eu la bonne idée d’offrir aux joueurs l’occasion de découvrir un chouïa le jeu en mettant à disposition un prologue sur les différents stores.

Mais voilà, à près d’un mois de ce qui devait être sa sortie officielle, Alone in the Dark se voit une nouvelle fois repoussé par son éditeur pour une raison qu’il est rare d’entendre dans l’industrie du jeu vidéo actuelle. Et avant de vous en faire part, sachez que le jeu est maintenant calé pour sortie le 20 mars 2024 sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC.

Quant à la justification de cela, elle est double. D’un côté l’éditeur et le studio semblent s’être mis d’accord pour réduire au maximum le crunch, surtout durant la période de Noël, ce qui est une chose à saluer tant c’est inhabituel. De l’autre, l’équipe entend utiliser ce temps supplémentaire pour peaufiner au maximum le jeu, espérant ainsi dépasser les attentes des fans concernant ce dernier.

Le bien être des équipes est une priorité absolue, et nos deux compagnies veulent éviter tout crunch potentiel lors des vacances de noël. THQ Nordiq et Pieces Interactive veulent s’assurer que le jeu n’atteigne pas seulement, mais dépasse bien les attentes de la communauté, en particulier avec les performances exceptionnelles des deux stars d’Hollywood que sont David Harbour et Jodie Comer qui incarnent les deux personnages principaux. Nous comprenons que beaucoup sont impatients de voir le jeu sortir, mais cette patience sera récompensée.

Voilà donc ce que nous avons pu lire sur le communiqué de presse concernant ce second report du remake de Alone in the Dark. Encore une fois, nous saluons la franchise des mots et le geste envers les employés, même si cela devrait être selon nous quelque chose de normal aujourd’hui dans l’industrie, et si les deux compagnies jugent utile de nous en informer ainsi, c’est probablement que cela ne l’est malheureusement pas encore.

De notre côté, nous sommes prêts à prendre notre mal en patience, surtout si cela permet aux petites mains du studio Pieces Interactive de passer les fêtes sereinement en famille, et qu’en plus de cela la promesse de dépasser les attentes est tenue. Rendez-vous est donc pris avec Edward Carnby et Emily Hartwood le 20 mars prochain.