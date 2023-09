Alone In The Dark – Encore quelques mois dans l’ombre

Cette renaissance était attendue pour le dernier trimestre de l’année 2023 par les fans de survival-horror et des inconditionnels de la célèbre saga, malheureusement les plans viennent de subitement changer : THQ, son éditeur, vient de repousser la sortie du jeu. Il ne vise désormais plus le 25 octobre prochain comme c’était précédemment prévu, mais a revu son programme pour une parution le 16 janvier 2024. Quelle en est la raison ? Un certain contretemps dans le développement du jeu ? Non, sur ce plan, tout semble bien se passer.

Le motif allégué est le suivant : éviter de croiser les grosses sorties de cette fin d’année, dont les mastodontes de ce mois d’octobre qui font évidemment frissonner les acteurs de l’industrie. Et c’est totalement compréhensible. Avec les Spider-Man 2, Assassin’s Creed: Mirage ou encore celui qui se rapproche d’Alone in The Dark par son ambiance, Alan Wake 2, il y a vraiment du mouron à se faire. En tous cas, il est vrai qu’il y a de grande chances pour que le jeu se retrouve complètement submergé sous ce déluge de blockbusters et qu’il sombre vite dans l’oubli. D’autant que si l’on additionne toutes les sorties de cette année particulièrement riche, ce manque de visibilité ne fera qu’accroître.

Le retarder de quelque mois semble donc raisonnable, surtout si le souhait le plus cher des développeurs est de remettre la lumière sur une série qui, au fil des années, a clairement périclité. Et prendre le premier mois de l’année comme rendez-vous est clairement une bonne stratégie : porter le premier coup avant… À moins que, on ne le sait pas encore, un autre titre de poids serait amené à lui faire de la concurrence.

Voici ce qui a notamment été déclaré dans un communiqué de presse par THQ:

« Notre intention est de ne pas entrer en compétition avec la sortie de l’épopée d’Alan et d’éviter la ligne d’horizon éblouissante des villes ornées par les gracieuses balançoires de Spider-Man. Notre objectif est de rester le plus possible seul dans l’obscurité. Pour honorer cela, le jeu d’horreur à faire froid dans le dos a été reprogrammé pour dévoiler ses horreurs le 16 janvier 2024. Cette prolongation aura un double objectif : elle nous permettra non seulement de perfectionner méticuleusement l’expérience de jeu, mais elle nous donnera également l’occasion de nous immerger pleinement dans les remarquables sorties d’octobre. »

Bien curieuse déclaration n’est-ce pas ? Un changement de programmation qui aurait été opéré dans le but de profiter des « remarquables sorties » d’octobre ? Il faut donc croire que l’âme du joueur l’ait emporté sur celle du créateur… Enfin, on nous promet aussi quelques améliorations dignes de bonifier l’expérience du jeu. Une expérience qui peut d’ores et déjà se laisser rapidement approcher via le prologue disponible depuis quelques mois sur la plateforme Steam, notamment.

Pour rappel, ce nouvel Alone In The Dark veut proposer une ambiance propre à rendre hommage au titre original sorti dans les années 90. Quoi de plus logique pour un reboot ! Ainsi, le joueur sera propulsé dans les années 20 à l’intérieur même du célèbre manoir Derceto, en compagnie d’Edward Carnby et Emily Hartwood, appelés à percer le sombre secret de la demeure. Un duo qui sera interprété par deux acteurs pas vraiment inconnus dans le monde hollywoodien : David Harbour (Stranger Things, Gran Turismo) et Judie Comer (Le Dernier Duel).