Un premier trailer pour Silent Hill: Ascension

Toutes nos excuses à ceux qui viennent de manquer un battement de cœur ou deux à la lecture de notre titre, mais il ne s’agit pas des premières images de l’un des jeux Silent Hill actuellement en production. Silent Hill: Ascension est plus proche de la série télé que du jeu vidéo, mais une série télé d’un nouveau genre.

En effet, la série se veut interactive, et c’est le public qui décidera, jour après jour, du destin des personnages. La production se vante de ne pas connaître elle-même encore la fin de l’histoire ! Pour autant, on ne sera pas face à une variation sur le modèle de Bandersnatch (l’épisode interactif de Black Mirror), ou à une fiction à la Telltale (bien que plusieurs anciens membres des studios participent à l’écriture de Silent Hill: Ascension). On ne se construira pas, chacun dans notre coin, notre propre histoire de Silent Hill, mais on participera, tous ensemble, à sceller le destin des personnages de la série, dont l’histoire sera qui plus est « canon » dans l’univers des jeux.

Ainsi, c’est l’ensemble des décisions des spectateurs qui sera prise en compte et influera sur l’épisode dès le lendemain. Car la série sera diffusée quotidiennement, un court épisode chaque jour, et chacun de ces épisodes seront ensuite montés ensemble pour former le « grand » épisode hebdomadaire. Un format qui rappellera quelques souvenirs aux spectateurs de FR3 (l’ancien nom de France 3) qui regardaient, chaque soir à 20h00, les cinq minutes quotidiennes d’Ulysse 31, avant de revoir l’épisode d’une traite et en entier le week-end !

« Typiquement, dans un jeu Silent Hill, vous jouez le protagoniste. Et normalement, vous recommencez jusqu’à ce que vous surviviez, non ? C’est comme ça que fonctionnent les jeux solo. Mais dès mes premières discussions à propos de Silent Hill: Ascension, j’ai prévenu qu’il n’y aurait pas de bouton « reset ». Et j’y tiens. » – Jacob Navok, PDG de Genvid Entertainment, compagnie derrière le projet Silent Hill: Ascension.

On ne sait pas encore où l’on va pouvoir suivre la série, ni comment vont se passer les phases d’interactivité (des votes en cours d’épisodes ? des séquences de QTE live ?). On sait par contre qu’on pourra simplement la regarder, sans se soucier de l’interactivité. Et parce que la série ne devrait pas être hébergée par une plateforme de streaming traditionnelle, la question du modèle économique va se poser. On a déjà la garantie qu’il ne s’agira pas de l’acheter a prix fort comme on achète un jeu, ni de payer un abonnement comme on le fait pour Netflix.

Genvid Entertainment a confirmé qu’il y a bien un modèle économique, l’expérience ne devrait donc pas être gratuite, mais n’a rien révélé de plus. Faudra-t-il payer pour participer, en achetant par exemple des tickets de vote ? Y aura-t-il alors des possibilités d’acheter de multiples tickets pour pousser ses propre choix ?

Des réponses devraient arriver très vite, puisque Silent Hill: Ascension est toujours prévu pour sortir quelque part en 2023…