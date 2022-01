South Park – Le prochain jeu inclura un mode multijoueur

Nous apprenions en août 2021 l’annonce d’un troisième jeu South Park ainsi que le renouvellement de la série pour six autres saisons et plusieurs films. Une offre d’embauche mise en ligne par le studio Question Games nous donne quelques indices quant à la tournure du prochain titre. Ce studio composé d’anciens développeurs ayant travaillé sur Dishonored, la trilogie Bioshock ou encore les deux premiers jeux South Park sortis en 2014 et 2017, viendra épauler South Park Digital Studios. Et afin de venir grossir les rangs, le studio est à la recherche d’un Lead Level Designer ayant de l’expérience avec le multijoueur, ce qui pourrait vouloir dire que le titre disposera d’un mode en ligne.

Pour le moment, il est difficile de savoir si le jeu entier contiendra des mécaniques multijoueurs ou de coopération, et s’il sera possible de jouer avec ses amis en ligne ou en local. Les seules informations révélées à ce jour nous indiquent qu’il s’agira d’un jeu vidéo en 3D et qu’il faudra attendre encore quelque temps pour pouvoir le découvrir puisque ce dernier n’est encore qu’au début de son développement. Pourtant, plusieurs indices pourraient nous aiguiller sur la voie choisie par les créateurs puisque le concept original du Bâton de la Vérité était de créer un RPG en monde ouvert, et puis on se souvient tous de l’un des meilleurs épisodes de la série : « Make Love, Not Warcraft », dans lequel le célèbre MMORPG était au centre de l’intrigue.

C’est pourquoi il n’est pas impossible que le prochain jeu South Park soit un RPG en 3D à la sauce Skyrim ou qui parodie d’autres titres du genre. Après deux premiers jeux particulièrement réussis, il est difficile de cacher notre enthousiasme pour ce troisième opus et à la pensée de découvrir les nouvelles aventures de Cartman, Stan, Kyle et Kenny, tant l’humour de la série se mêle si bien au jeu vidéo.