Les Schtroumpfs : L’épopée des rêves – Microids nous souhaite bonne nuit

Nous n’avions pas remis les pieds au village Schtroumpf depuis l’année dernière, avec la sortie de « Les Schtroumpfs 2 : Le prisonnier de la pierre verte ». Et il faut dire qu’avant le titre de Microids, le monde du jeu vidéo a su décliner celui des Schtroumpfs sous toutes ses couleurs. Depuis 1982, les productions aux bonnets blancs se succèdent et se réinventent, à tel point qu’on a su proposer une déclinaison de Mario Kart au pays de Gargamel. Et le studio français ne compte pas s’arrêter là, le prochain Les Schtroumpfs : L’épopée des rêves en est la preuve !

En restant sur la formule du jeu de plateforme classique, le nouveau titre joue la carte de l’isométrisme, avec un gameplay en 3D vu du dessus. Gargamel a jeté un sort sur la savoureuse salsepareille, transportant les schtroumpfs au pays des songes (et des cauchemars), et notre mission exige de toute évidence que nous partions réveiller ces derniers avant que le maître d’Azraël n’atteigne le village.

Ainsi, c’est au cœur de 4 mondes différents que notre voyage prendra place, parsemés par une douzaine de niveaux dans chaque univers. La direction artistique de la production se revêt d’un onirisme sans pareil, et chacun des quatre mondes explorables semble se distinguer d’une impressionnante singularité. Et entre l’ascension d’une montagne de gâteaux, la traversée d’une vallée de coussins ou le somme sur les rochers volants, il faut bien sûr s’attendre à ce que le voyage se teinte d’un certain loufoque.

Puisque le genre en est friand, l’exploration, les casse-têtes et la collectionnïte semblent ici régner en maîtres mots. On nous propose de prendre part à des mini-jeux, de découvrir des secrets cachés, de collecter des éléments d’amélioration ou de résoudre des énigmes en tous genres. Nous comprendrons rapidement que le pays des songes se doit d’être découvert dans ses moindres recoins, et que comme dans tout bon plateformer qui se respecte, rien ne semble avoir été laissé au hasard.

Figurez-vous qu’il nous sera même possible de partir à l’aventure à deux, puisqu’un mode coop se rendra disponible dès la sortie du jeu. L’occasion pour tous les fans de la série de prendre part à un voyage deux fois plus schtroumpfant qu’en solo. Le titre est développé par les équipes d’Ocellus, déjà aux manettes du salué Marsupilami : Le Secret du Sarcophage.

De ce fait il est clair que le studio américain compte renouveler ses talents sur cette nouvelle production. Les Schtroumpfs : L’épopée des rêves n’a pour le moment qu’une fenêtre de sortie, qui semble s’ouvrir sur la fin de l’année. Il sera possible de faire un somme sur PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch et PC. Parviendrez-vous à tous les réveiller ?