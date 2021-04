Les Schtroumpfs : Mission Vileaf – Microids voit grand pour les petits bleus

Manifestement, Microids est impliqué dans l’adaptation des personnages les plus illustres de l’art séquentiel européen au format vidéoludique. Alors attention, on ne dit pas que c’est toujours du bon travail, après tout, bon nombre de ces personnages de papier ont terminé dans des jeux en carton (notamment Titeuf mais surtout XIII et son effroyable remake de l’an dernier…) mais force est de reconnaître le labeur accompli. Bref, après Astérix et Blacksad, c’est un autre projet, apparu lui en 2020, qui refait surface aujourd’hui et présente le bout de son nez bleu : Les Schtroumpfs : Mission Vileaf.

En effet, Microids et IMPS (la maison détentrice des droits des petits bonshommes azurés) sont sortis du silence pour nous offrir une séance de ronds de jambe mais surtout, pour détailler ce titre dont nous ne savions toujours rien. Les Schtroumpfs : Mission Vileaf sera donc bien un jeu de plate-forme en 3D développé à Lyon par OSome Studios (le studio responsable des différents Astérix XXL). De l’aveu de l’éditeur et du studio précédemment nommé, le jeu est attendu sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC plus tard cette année.

Attendez… PlayStation 4 et Xbox One ? Pourquoi pas les nouvelles consoles récemment entrées sur le marché ? Après tout, d’ici à ce “plus tard dans l’année”, les joueurs auront peut-être enfin pu mettre la main sur la console qu’ils désirent tant. Nous aussi, nous avons du mal à comprendre cette stratégie… Toutefois, les joueurs qui auront pu se saisir d’une des consoles “nouvelle génération” désireux de voir les personnages de Peyo sur leurs machines rutilantes p euvent se rassurer, ce titre serait le premier d’une série de 5 jeux (pas forcément liés et pas forcément tous sur consoles).

Qu’en pensez-vous ? Laisseriez-vous une chance à Les Schtroumpfs : Mission Vileaf de vous séduire ? En attendant une première bande-annonce, nous rappelons que le jeu est attendu sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC courant de cette année 2021.