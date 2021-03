Microids annonce le beat’em all 2D Astérix & Obélix : Baffez-les Tous !

Décidément, les grands enfants que nous sommes ne peuvent que se réjouir des deux annonces auxquelles nous avons eu le droit ce mois-ci, puisqu’après un TMNT: Shredder’s Revenge annoncé il y a deux semaines et développé par Dotemu (Streets of Rage 4), c’est au tour de Microids d’annoncer le retour d’une licence qui nous est chère avec Astérix & Obélix : Baffez-les Tous !.

Il s’agira d’un beat’em all à l’ancienne en 2D ayant la particularité d’être entièrement réalisé à la main, aussi bien le dessin que l’animation, par Mr Nutz Studio qui nous avait offert les jeux Mr Nutz en 1993 ou encore Toki sur Nintendo Switch en 2018. Un studio qui a un réel talent artistique qu’il compte bien mettre en œuvre pour respecter le plus possible les bande-dessinées de René Goscinny et Albert Uderzo.

L’équipe de Mr Nutz Studio, qui est en charge du développement d’Astérix & Obélix : Baffez-les Tous !, proposera aux joueurs une aventure très respectueuse de la bande dessinée. Les développeurs ont fait le choix artistique de réaliser les personnages, les décors et les animations à la main. Il s’agit d’un véritable parti pris pour rendre hommage au style de l’animation 2D. Cet esthétisme plaira aux amoureux de la licence et aux fans de jeux rétro.

Voilà qui devrait rassurer bon nombre de fans du Gaulois à moustache et de son fidèle acolyte toujours habité par une petite faim, le jeu se voulant très proche des beat’em all arcade d’antan. Et il est clair qu’après un Astérix & Obélix XXL 3 qui pouvait vraiment mieux faire, un retour aux sources ne peut que faire le plus grand bien à la saga, surtout que cela s’annonce franchement joli.

Cerise sur le gâteau, Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! bénéficiera d’un mode coopératif en local qui nous permettra de baffer du romain par paquets de cent à deux sur le même canapé. Elle est pas belle la vie ? Par contre c’est un peu près tout ce que l’on peut vous dire du jeu pour le moment, Microids restant assez avare en informations pour le moment.

Il ne vous reste donc plus qu’à vous jeter sur le magnifique teaser de ce Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! annoncé comme sortant sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC en automne prochain, et il sera bien évidemment compatible avec les PlayStation 5 et autres Xbox Series S|X. Par Toutatis, en voilà une bonne nouvelle !