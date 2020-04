Tintin et sa bande vont faire leur retour sur consoles et PC

Il a fait rêver presque tous les gamins entre 7 et 77 ans, il a parcouru le monde entier en se jetant d’histoire en histoire, il a fait frissonner les joueurs avec deux titres bien difficiles sur Super Nintendo. Tintin va faire son retour au format vidéoludique sur les consoles d’aujourd’hui (ou de demain) et sur PC.

La nouvelle nous vient tout droit des instigateurs de ce projet. Et qui de mieux placé que l’éditeur responsable du retour de nombreux héros d’aventures en case par case pour le faire ? Non, bien sûr que nous ne parlons pas d’Infogrames, nous parlons évidemment de Microids. Après avoir édité un troisième volet de Astérix et Obélix XXL, offert un modèle 3D à Blacksad et annoncé la mise un chantier du remake de XIII, c’est à présent au tour du héros à la houpette de passer à la moulinette dans ses bureaux.

Stéphane Longeard, CEO au sein de Microids, déclare :

« C’est pour nous un rêve qui devient réalité ! Les Aventures de Tintin, qui ont fait voyager des millions de lecteurs de par le monde, nous offrent une opportunité unique de mettre notre talent au service d’un des plus grands créateurs du Vingtième Siècle et de son héros de papier ; nos collaborateurs sont fans du jeune reporter et vont s’en donner à cœur joie ! Nous avons hâte de nous lancer dans cette belle aventure ! »

Alors, qu’attendre de ce titre ? S’agira-t-il d’une aventure inédite ou allons-nous nous replonger avec toute sa bande dans une adaptation d’un de ses voyages connus ? Et, en parlant de sa bande, le casting complet répondra-t-il à l’appel ? Nous n’avons qu’un semblant de réponse à toutes ces questions. Si on ne sait rien sur le voyage qui attend notre héros, Microids a au moins indiqué que les amis du reporter seront tous présents et qu’il s’agira d’un jeu d’action/aventure. Ils ont également précisé que le titre sortira sur consoles et PC, sans détailler la section “consoles” (évidemment). Rien de plus à se mettre sous la dent, pas même une fenêtre de sortie…

Alors, qu’en pensez-vous ? Pensiez-vous que le héros ferait un jour son retour sous ce format ? Pensez-vous suivre de près son développement ? Tintin fera son retour à une date indéterminée sur consoles et PC. Ses dernières aventures datent de 2011 sur PlayStation 3, Xbox 360, Wii, 3DS, PC et mobiles.