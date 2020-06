XIII – Le remake nous révèle gameplay, édition limitée et date de sortie

Après un retard conséquent (on parle d’une année quand même), le remake de XIII nous dévoile enfin sa date de sortie. Et pour l’occasion, le jeu sort l’artillerie lourde et nous donne également le contenu de son édition limitée, ses bonus de précommande et un trailer de gameplay inédit. Mais commençons par le plus important, XIII est attendu pour le 10 novembre 2020 sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Qui êtes-vous réellement ? Voilà la question centrale du titre dans lequel le héros se réveille aux abords d’une plage inconnue. Amnésique, notre homme devra mener l’enquête pour découvrir son passé et mettre à mal une conspiration d’ordre mondiale. Son seul indice : un tatouage “XIII”. Il apprendra très vite que le président des États-Unis est mort assassiné. Par qui ? Comment ? Pourquoi ? Seul vous pourrez apporter des réponses à ces questions.

Avec une direction artistique soignée (graphismes en cel-shading), le jeu d’origine avait fait sensation à sa sortie. Le remake garde cette essence tout en renouvelant l’expérience aux standards actuels. On précise au passage que le jeu dispose d’un mode solo et multijoueur pour des affrontements en ligne à l’ancienne. Mais voyons tout ça d’un peu plus près avec le nouveau trailer de gameplay.

Le remake de XIII n’oublie pas ses origines et conserve son lien avec la bande dessinée avec notamment les onomatopées traduisant les cris des ennemis et les explosions. La vidéo insiste également sur la possibilité de se la jouer guerrier en fonçant dans le tas à coup de gros fusils ou au contraire plus furtif en se faufilant. On espère qu’il sera réellement possible de choisir son camp tout au long du jeu.

Concernant l’édition limitée, celle-ci comprendra le jeu en format physique, un boîtier métal recto-verso, trois lithographies et treize (vous l’avez ?) skins d’armes. Assez léger, on l’avoue. On aurait aimé un élément faisant le parallèle avec les bandes dessinées comme le premier tome dans une édition spéciale. Côté bonus de précommande (physique comme digitale), il s’agira d’un pack de skins d’armes classiques en Or (Pistolet + Couteau en Or).