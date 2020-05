Après Tintin, Microids relance Les Schtroumpfs en jeu vidéo !

Il y a quelques semaines Microids nous annonçait avec ses plus grandes pompes qu’un jeu Tintin allait prochainement voir le jour, sans que l’on en sache beaucoup plus. Voilà maintenant que l’éditeur révèle qu’un titre se déroulant cette fois-ci dans l’univers des Schtroumpfs est aussi en chantier suite à un accord de partenariat trouvé avec IMPS société gestionnaire de la licence.

Voilà une nouvelle qui devrait faire frétiller d’impatience les amateurs de la bande dessinée de Peyo, l’une des plus populaires au monde encore aujourd’hui, et ce, même en dehors de nos frontières.

Les Schtroumpfs vont bientôt schtroumpfer nos consoles et PC.

Décidément, Microids est le studio qui souhaite parler aux amateurs de bande dessinée. Car après Astérix & Obélix, Titeuf ou encore Blacksad, voilà que l’éditeur français annonce coup sur coup, ou quasiment, qu’au moins un jeu Tintin et un autre concernant Les Schtroumpfs verraient le jour prochainement sur consoles et PC. Alors pour ce qui est du reporter intrépide, nous vous encourageons à vous pencher sur notre article rédiger lors de son annonce, mais si vous désirez en savoir un peu plus sur nos petits personnages bleus préférés, vous êtes au bon endroit.

Les Schtroumpfs sera donc développé par OSome Studio a qui l’on doit le sympathique White Night, le remaster de Asterix & Obélix XXL 2, ainsi que son troisième épisode pour le coup original, mais un peu moins réussi. Le titre est présenté comme un jeu d’action/aventure en 3D jouable en solo ou à plusieurs, le tout accompagné par un scénario original écrit spécialement pour l’occasion. Ce que l’on nous promet ? Une grande fidélité à la BD, de son ton à son dessin, en passant par la présence des personnages emblématiques comme le Grand Schtroumpf ou encore le plus vilain des vilains Gargamel.

Pour tout vous dire, et comme pour Tintin, on attendra d’en apprendre un peu plus pour nous montrer réellement enthousiastes, tant on a parfois été déçu des jeux issus de ces deux univers. Ce qui n’est pas le cas, et on le comprend, de Elliot Grassiano, Vice-président de Microids, qui se montre lui très confiant :

Nous sommes très heureux de la signature de cet accord avec IMPS ! Grâce à cette licence intergénérationnelle alliée au savoir-faire d’OSome Studio, avec lequel nous avons déjà collaboré sur des jeux familiaux, nous souhaitons rassembler les joueurs dans l’univers fabuleux des Schtroumpfs. Le succès mondial rencontré par cette licence va également nous permettre d’étendre davantage notre notoriété outre-Atlantique et d’assoir notre position d’acteur majeur du jeu vidéo à l’international.

Bien évidemment, tout ceci est supervisé, de près ou de loin, par la fille de Peyo, Véronique Culliford, Présidente fondatrice d’IMPS, qui se dit ravie de cette collaboration avec Microids :

Je suis très contente de ce beau partenariat ! Les jeux vidéo ont toujours été ma passion, car ils allient souvent le côté ludique et l’apprentissage.

Enfin, aucune indication de date de sortie ou de support ne nous a été communiquée et nous vous tiendrons bien évidemment informé dès que cela sera le cas. Sur ce, on retourne schtroumpfer nous !