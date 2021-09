Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille – Enfin un peu de gameplay

Comme toute équipe francophile qui se respecte, l’art séquentiel tient dans notre imaginaire une part importante. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez que nous ne parlons pas que de JV. Il nous arrive aussi d’étaler nos élans mélomanes, cinéphiles, ou autres… Par conséquent, nous gardons toujours un œil sur ce qui se passe chez Microids. Et si nous ne sommes pas toujours satisfait du résultat (entre Astérix & Obélix XXL et le remake de XIII…), nous sommes parfois agréablement surpris comme avec l’annonce d’Astérix & Obélix : Baffez-les tous ! Mais l’éditeur n’en n’a pas fini avec les bédévores comme le confirme Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille.

Très honnêtement, à l’heure actuelle, on ne sait toujours pas quoi en penser… Si nous reconnaissons que les concept arts partagés ont du charme, ce sont les seuls éléments à notre disposition pour illustrer un jeu devant sortir dans l’année. Bien maigre en considérant que septembre est déjà là. (rangeons ici aussi le fait qu’on ait moins d’affinités avec les persos de Peyo qu’avec le duo de gaulois ou le reporter belge gringalet, ça illustre assez bien notre avis aussi…) Enfin, on aura failli attendre (pour citer un autre héros bleu) mais l’éditeur s’est finalement décidé à illustrer (et dater) son jeu.

Et plus d’images cette fois, on a enfin le droit à un trailer en bonne et due forme ! Bon, c’est toujours un peu chiche mais cette bande-annonce nous permet enfin de découvrir une partie des choix esthétiques pour représenter le monde coloré de ces héros taille réduite. On aperçoit une partie du bestiaire auquel ils seront opposé, et on découvre aussi l’outil principal de nos protagonistes : le Vaporischtroumpf, un objet autour duquel cette aventure semble être construite et qui rappelle un certain Super Mario Sunshine. Non ?

Emballé ? Nous, nous sommes pas sûrs encore… Ceci dit, s’il finissait par apparaître entre nos mains, nous lui laisserons volontiers une chance de nous séduire, après tout, c’est toujours un plaisir de revoir des visages familiers, surtout que ça fait un moment. À voir si Microids sera assez confiant pour mettre son soft à l’épreuve des critiques quand le jour viendra. Et ce jour devrait venir bientôt : Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille débarque sur PC, consoles PlayStation et Xbox et aussi sur Nintendo Switch le 26 octobre.