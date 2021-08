Astérix & Obélix : Baffez-les tous ! – Rendez-vous à la baston !

Plus de 2 000 ans après Jésus Christ, toute l’industrie du jeu vidéo baigne dans une débauche de personnages américains ou asiatiques, ces derniers largement représentés par le biais des carcans de “beauté” nippons. Toute ? Non ! Ces dernières années, grâce à l’essor de la scène indépendante mais aussi grâce au talent de certaines équipes internationales, le paysage vidéoludique a pris de nouvelles couleurs, des couleurs provenant des quatre coins du monde. Et si ce contexte était tout ce qui fallait pour permettre à des héros plus locaux de briller ? Nous, c’est ce qu’on souhaite à Astérix & Obélix : Baffez-les tous !

Comment ça du chauvinisme ? Sommes-nous les seuls à craquer en découvrant un héros de notre enfance au format jeu vidéo ? Dès son apparition en mars dernier, nous sommes tombés sous le charme du titre offrant la vedette à notre duo de celte préféré, non seulement parce que son esthétique nous rappelle celle des bandes dessinées, mais aussi parce qu’elle nous remémore ces belles heures passées sur la version arcade signée Konami en 1992 (un temps bien plus précieux à notre mémoire que celui passé sur les Astérix XXL).

Puisque nous vous avions déjà présenté le jeu au fil de ses diverses apparitions et que nous vous détaillions en juillet dernier le contenu des diverses éditions que compte commercialiser Microids (dans lesquelles il manquait alors des lithographies, enfin pour les éditions spéciales et collector), il ne nous restait donc plus qu’une inconnue : la date de sortie toujours fixée à cette année. Bonne nouvelle ! La crise sanitaire n’aura visiblement pas eu raison de la robustesse de nos amis gaulois puisque Astérix & Obélix : Baffez-les tous sortira le 25 novembre 2021.

Chic chic chic !! N’est-ce pas ? Astérix & Obélix : Baffez-les tous ! distribuera aux romains des fruits de saison (marrons) le 25 novembre sur PC, consoles PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Précisons alors que si l’édition collector ne concerne que les versions Switch et PlayStation 4, les amateurs de gaulois équipés de Xbox One pourront toujours se rabattre sur l’édition spéciale. Maintenant, il va vraiment être temps que nous fassions le deuil des voix de Roger Carel (à la retraite) et Pierre Tornade…