Astérix & Obélix : Baffez-les tous – Microids dévoile les différentes éditions du jeu

Annoncé lors de l’AG French Direct, Astérix & Obélix : Baffez-les tous est la nouvelle adaptation en jeu vidéo de la BD culte. Celui-ci sera bien différent de ce que nous avons pu avoir par le passé avec la licence XXL. En effet, Baffez-les tous sera un beat’em all développé par le studio Mr. Nutz Studio et édité par Microids, qui veut se rapprocher du style de la bande dessinée, que ce soit au niveau du visuel ou des animations.

Si nous avons hâte de mettre les mains sur ce nouveau titre pour défoncer du romain à coup de potion magique, nous sommes surtout en attente de nouvelles informations le concernant. Afin de combler cette attente, Microids en profite pour annoncer l’arrivée de deux éditions qui accompagneront la sortie du jeu.

La première est la version limitée. Dans celle-ci nous pourrons bien évidemment avoir le jeu, puis un magnifique porte-clés à accrocher partout, et deux planches de stickers à coller où vous le souhaitez, dans un cahier, sur votre bureau, dans votre salle de bain ou sur le front du Big Boss de New Game Plus. Toujours dans cette édition, vous pourrez recevoir une boite limitée, ainsi que du contenu qui sera dévoilé prochainement.

En enfin, la deuxième édition n’est autre que la version collector, qui a le même contenu que l’édition limitée mais avec un ajout en plus. En effet, dans celle-ci nous pourrons avoir une magnifique figurine de 27 cm à l’effigie de notre très cher Astérix qui envoie valser un romain. À l’heure actuelle, Microids n’a pas révélé le prix de ces différentes éditions, on espère tout de même que ce dernier ne sera pas trop élevé au vu du contenu de celles-ci.

Pour rappel, Astérix & Obélix : Baffez-les tous arrive à l’automne 2021 sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, et sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 par le biais de la rétrocompatibilité. On espère encore une fois, avoir des nouvelles très bientôt du titre, afin d’avoir de nouvelles images à se mettre sous la dent.