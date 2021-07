League of Legends – Akshan, un héros parmi les crapules

La Ruine s’approche de plus en plus. Viego semble répandre la terreur partout où il passe. Que ce soit à Paris ou à Demacia, tout le monde commence à avoir peur du roi déchu. C’est clairement l’événement de l’année pour l’univers de Runeterra et de League of Legends. A contrario de la Ruine qui se répand dans le monde, les sentinelles se regroupent pour faire face à la brume de Viego. L’intention pour Riot est de tout donner sur cet event.

Entre les skins sentinelles qui ont fait leur sortie, la nouvelle cinématique du lore “Before Dawn” qui met en scène Senna, Lucian, et Vayne (qui a enfin recouvert les couleurs de Demacia), c’est maintenant au tour d’Akshan, Sentinelle Rebelle de faire son coup d’éclat, nouveau personnage de l’univers de Runeterra, qui, pour l’occasion, a été annoncé en même temps sur League of Legends et Legends of Runterra, une première pour Riot.

Alors du coup, qui est Akshan ? Car oui, en plus de tout cela, nous avons eu la bande-annonce du personnage, présentant grossièrement son lore et même son gameplay. Il se présente physiquement comme un Shurimien, la peau mate et la fougue du royaume du désert, son chara-design se rapprochant énormément du personnage principal d’Assassin’s Creed Origins. Malgré ce fait, il porte les couleurs de Demacia comme ses compères.

Sa principale arme est un grappin qui permettra de se déplacer en arc de cercle sur la Faille de l’Invocateur quand ce dernier est accroché à un mur. Mécanique innovante qui risque de surprendre les joueurs. Autre capacité qu’on a pu apercevoir, Akshan peut lancer un boomerang en avant, un peu comme Gnar, reste à savoir comment il se démarquera. Mettant en avant son côté assassin, Akshan peut se dissimuler dans les ombres pour attaquer ses ennemis. Clairement, Akshan est là pour vous surprendre en solo.

Son “ultimate” (à confirmer) a l’air de pouvoir ressusciter ses alliés quand on les venge de leur mort : « La mécanique de résurrection d’Akshan n’est pas seulement révélatrice de ce qu’il est, mais de ce qu’il aspire à être ». Compétence assez osée de la part de Riot, Akshan pourrait être très utile dans les parties pro si cela s’avère bien utilisé, reste à savoir comment tout cela fonctionne concrètement.

Akshan est présenté comme une nouvelle sorte d’assassin, un tireur de la voie du milieu (étrange étant donné que sa vue d’ensemble pouvait laisser présager qu’il rejoigne le gang très fermé des ADC jungler), il sera réellement intéressant de voir comme Riot a fait en sorte pour que le héros s’imbrique bien dans le jeu. Attendez le 21 juillet avant de pouvoir le ban, car très clairement, et comme tous les champions, il aura droit à un rééquilibrage.