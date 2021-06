Legends of Runeterra – Pyke remonte jusqu’à la surface

Le jeu de cartes de Riot Legends of Runeterra continue son petit bonhomme de chemin en nous proposant toujours plus d’extensions et de contenu. L’annonce de la nouvelle extension “Sous la surface” en début de semaine a ravi les fans, étant donné que la dernière avant celle-là ne datait que du 26 avril 2021.

On savait d’ores et déjà que trois champions allaient faire leur apparition dans cette nouvelle extension. Rek’ai traqueuse du néant, Ekko fractureur du temps, et enfin Pyke, éventreur des abysses. C’est ce dernier qui a été révélé aujourd’hui, le 27 juin 2021. On a pu en apprendre beaucoup plus sur le gameplay qui l’accompagne

En effet, avec la nouvelle extension, un nouveau “mot-clé” est apparu : Rôdeur. Si une carte dotée de rôdeur se trouve sur le dessus du deck en phase d’attaque, cela octroie +1/+0 à tous les rôdeurs, où qu’ils soient. De quoi engendrer de véritables monstres des abysses.

Pyke n’échappe pas à cela, lui aussi doté de rôdeur. Il se présente comme une 2/3 pour 4 de mana, avec Frappe Rapide en mot-clé supplémentaire, il évolue si les Pyke alliés ont causé 15 dégâts ou plus. Comme on peut le voir dans la vidéo de présentation, un deck Pyke bien construit et bien joué a l’air de pouvoir décimer un board adverse en quelques tours, à voir l’équilibrage et sa facilité d’utilisation par la suite.

Le combo avec la carte Death From Below risque de faire des ravages, invoquant immédiatement Pyke frappant un ennemi sur le terrain. Quand Pyke évolue, il devient une 3/4 pour 4 qui frappe l’ennemi le plus faible quand il en tue un autre. C’est ce dont nous parlions, Pyke à lui seul peut détruire un board entier quand les conditions sont réunies.

Reste à savoir comment tout cela va s’imbriquer. Legends of Runeterra continue d’avoir l’ambition d’être sur le devant de la scène en termes de jeu de cartes. Le rythme d’une extension tous les deux mois risque d’étoffer grandement de jeu, mais peut tout aussi bien l’étouffer. Dans tous les cas, les reveals de Rek’Sai et d’Ekko risquent de pointer le bout de leurs nez prochainement, et Sous la surface sortira donc le 30 juin prochain !