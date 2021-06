World of Warcraft Shadowlands – Les chaînes de la domination arrivent !

Après sa sortie initiale le 23 novembre 2020, la dernière extension Shadowlands du fameux MMORPG World of Warcraft n’a pas eu de nouvelles mise à jour depuis. Même si l’extension a été globalement très bien reçu par les adhérents du jeu (congrégation, tour du tourment à l’aspect rogue-like innovant…), le manque de contenu additionnel en près de 7 mois commence à se faire ressentir, et force est de constater que les joueurs s’ennuient. Blizzard a l’air d’avoir du mal à gérer tous les fronts (entre Overwatch 2, Diablo 4 …). L’annonce de la nouvelle mise à jour Les chaînes de la domination était donc clairement bienvenue.

Dans cette nouvelle mise à jour de World of Warcraft: Shadowlands, on va enfin pouvoir se mesurer au fameux Geôlier. Personnage important de cette extension, il nous a longtemps surveillé, nous empêchant tel l’oeil de Sauron de pouvoir faire ce que l’on voulait, jusqu’à subir ses foudres et mourir en boucle dans l’Antre. Mais le règne du Geôlier va commencer à vaciller le 30 juin prochain, car le Sanctum de la Domination ouvre ses portes ! Après avoir vaincu Denathrius, le traître dans le château Nathria, et donc libérer Revendreth de son joug, l’union est donc à l’honneur. En effet, chaque congrégation va devoir s’allier avec l’autre pour venir à bout des forces de l’Antre.

Par ailleurs, une nouvelle zone fait son apparition : Korthia, la cité des secrets qui servira de hub central dans l’Antre pour les 4 congrégations, et on pourra aussi mettre fin à l’oeil du Geôlier. De quoi nous rassurer un peu dans cet endroit si peu accueillant. Pour les frustrés des montures, on aura aussi droit à une suite de quête qui nous permettra de se déplacer en monture dans l’Antre. Dans la tour du tourment, on aura aussi la possibilité de gravir les échelons 9,10,11 et 12 avec des nouvelles récompenses comme de nouvelles armures, et rassurez-vous : plus de compteur de mort dans Torghast.

Les nouveautés pour les congrégations sont aussi à envier. Toujours pour les frustrés des montures, on va enfin pouvoir débloquer grâce à une suite de quête le vol en Ombreterre, autant appeler ça : le saint Graal. 40 niveaux de renoms sont aussi ajoutés, 8 nouveaux chapitres de campagne de congrégation avec le climax : l’assault de l’Antre et du Sanctuaire de la domination. Le raid sortira officiellement le 7 juillet en normal, et aura comme boss final Sylvanas Coursevent elle même qui pourra drop son arc légendaire “Murmure de la Mort” en mode mythique”. Mais pour ça, il va falloir aller chercher Sylvanas en mode mythique, et ce sera évidemment très compliqué.

On attend impatiemment cette mise à jour les chaînes de la domination qui va redonner un nouveau souffle à Shadowlands, en espérant que l’histoire soit à la hauteur de l’attente des joueurs, à suivre le 30 juin 2021 !