Zelda Skyward Sword HD – Nintendo balance un nouveau trailer

Il y a quelques jours, la firme japonaise a présenté en vidéo toutes les nouveautés de Zelda Skyward Sword HD. Aujourd’hui Big N revient à la charge en dévoilant un tout nouveau trailer épique à une semaine de la sortie du titre sur notre petite console hybride. La bande-annonce rappelle de bons souvenirs à parcourir le ciel à bord de notre célestrier vermeil aux fans du jeu. Elle est à l’inverse surement très énigmatique pour tous ceux qui n’ont pas joué à l’opus original sorti sur Wii en 2011.

Cette vidéo permet donc à toutes les personnes qui entreront dans l’inconnu la semaine prochaine, d’entrevoir toutes les mécaniques du titre avec par exemple les différents monstres présents dans le bestiaire, les personnages et lieux emblématiques, et bien sûr les magnifiques donjons qui sont surement les plus originaux de la saga tout en étant ni trop courts ni trop longs.

De plus, ce dernier nous présente une nouvelle fois l’intrigue de ce Skyward Sword, qui est centrée sur les origines de la légendaire Master Sword en passant forcément par sa création. Mais également sur le rôle majeur de Link et Zelda qui s’étend jusqu’aux générations futures. Ainsi, le titre se place tout en haut de la frise chronologique de cette merveilleuse licence, en racontant la légende de Zelda.

Pour rappel, The Legend of Zelda Skyward Sword HD sort la semaine prochaine, le 16 juillet 2021 sur Nintendo Switch uniquement. Par ailleurs, le jeu avait reçu beaucoup de critiques par les joueurs, du fait de ses contrôles hasardeux et du manque d’ambition sur l’open world quand celui-ci passe après un Wind Waker ou un Twilight Princess.

Cependant, ce dernier est probablement le Zelda qui a le scénario le plus abouti de la saga, et il ne faut pas oublier que grâce à lui nous avons pu avoir le chef d’œuvre qu’est Breath of the Wild. En effet, Skyward Sword a apporté énormément de mécanique de gameplay que nous retrouvons par la suite dans le GOTY 2017, comme par exemple l’endurance et l’amélioration d’objets.