Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau – Un petit mot sur la première vague

Si la majorité des fans de la licence The Legend of Zelda ont les yeux rivés sur la sortie (ou plutôt la ressortie) imminente de Skyward Sword (prévue le 18 juin pour rappel), un autre jeu associé à cette série mythique fait parler de lui. Non, il ne s’agit pas de la Game & Watch créée pour l’anniversaire de l’IP (et pourtant, qu’elle est belle), mais bien de Hyrule Warriors: L’Ère du Fléau, le titre s’étant même frayé une place dans la présentation E3 de Big N. Pour quoi faire ? Mais pour annoncer l’arrivée prochaine de plus de contenus, bien sûr !

D’ailleurs, en fait, il est déjà là. Depuis le 18 juin maintenant, le soft a pris du volume et offre une quantité non négligeable d’éléments inédits, une quantité pour laquelle il faut quand même cracher 20 boules. Une somme relativement conséquente donc pour un produit qui n’existera que sur votre carte mémoire une fois votre argent dépensé… Après avoir longuement mis au défi cette première vague de contenus, il est temps pour nous de répondre à une question que vous vous posez peut-être : dois-je acheter ce pass saisonnier ?

Un dernier point avant de vous donner notre avis, cet article n’est pas un test. Si Nintendo nous a gracieusement fourni ce code (et nous l’en remercions), il s’agira plutôt ici d’une description de son contenu et notre ressenti après en avoir fait le tour. Alors oui, cette définition s’apparente à celle du mot “test”, mais nous comparons plus volontiers ce qui va suivre à une vidéo unboxing et dégustation (sans boîte et bruits de déglutition en mode ASMR) à laquelle nous porterons un point final avec une recommandation ou pas. Maintenant que ça, c’est clair…

Ne tournons pas autour du pot, cette première vague, sans être un tsunami, est conséquente. De prime abord, rien ne vous sautera aux yeux si ce n’est une tenue ridicule pour Link (qui ressemblera à une fusion entre un Gardien et l’un de ses temples qui pullulent à la surface d’Hyrule dans BotW) et une nouvelle icône sur la carte : le EX Laboratoire antique royal. Il s’agit en fait du centre des opérations de ce DLC, le point qui ouvrira l’accès à tous les ajouts de cet update.

Présenté sous la forme d’un arbre (type arbre de technologie dans un jeu de stratégie), ce dernier est en fait une succession de missions vous permettant ensuite d’ouvrir des cases et d’en tirer les bénéfices. Les bonus gagnés sont d’ailleurs aussi larges que les objectifs pour en venir à bout. Si, comme pour les objectifs sur la map, certaines missions nécessitent que vous trouviez certains objets (parchemins d’élimination, baies, fruits ou morceaux de monstres), certains demanderont que vous battiez un certain nombre d’ennemis avec tels armes, persos ou objets. Ceci dit, il vous faudra aussi prendre part à des combats contre de nouveaux adversaires.

Et parmi ces adversaires, une toute nouvelle catégorie de monstres fait son entrée : les “spécimens dangereux” (oui, c’est le nom… inspiré, n’est-ce pas ?). Dans l’absolu, pas de “game-changer” ici, il s’agit simplement des monstres classiques (Moblins, Chuchu, Gardiens, etc.) avec de nouvelles couleurs et qui cognent comme des chars d’assaut. En venir à bout sera en revanche indispensable pour mettre les mains sur tout ce que le DLC a à vous offrir et représentera un challenge certain pour quiconque n’a pas pris le temps de fusionner ses armes convenablement.

Cependant, si on dépeint une image relativement positive de ce DLC jusqu’ici, il ne met pas tout le monde à la même enseigne… Si vous vous êtes pris d’affection pour quelqu’un d’autre que Link ou Zelda, pas de cadeau pour vous, juste de nouveaux défis pour votre chouchou alors qu’il débloque des armes pour la princesse et son protecteur. Pour Link, on retrouvera un Fléau (ça devait être pour ça, le titre), une arme souple permettant d’enchaîner les combos et de copier les armes ennemis. La princesse, elle, chevauchera la fougueuse moto archéonique.

Enfin, si la récompense ultime de ce Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau était de débloquer Fléau Ganon, ce DLC a aussi son champion : le Gardien aguerri. Une fois arrivé au bout de l’arbre, une dernière mission apparaîtra pour mettre vos talents et votre meilleur personnage à l’épreuve. Largement un des combats les plus sympas du jeu (qu’est-ce qu’on y peut, nous, on aime les face-à-face), il vous récompense en vous donnant l’opportunité d’ajouter à votre escouade l’un des plus puissants ennemis de Link dans sa dernière aventure : le Gardien aguerri lui-même. Cool quoi !

Alors, devez-vous vous offrir ce pass saisonnier ? La véritable question est plutôt : “qu’avez-vous envie d’y retrouver ?”. Si vous avez déjà bien compris qu’on ne joue pas à un Musô pour autre chose que le fan service et si l’action décomplexée vous plaît, plus encore dans les plaines d’Hyrule, ce contenu additionnel n’a aucune raison de ne pas trouver sa place sur votre console et pourrait vous offrir de bien belles heures à revisiter Hyrule, y découvrir de nouvelles armes, un nouveau personnage, des challenges retors et de nouveaux ennemis.

Ce pass d’extension est donc, selon nous, une bonne affaire pour tout ceux qui n’ont pas grand-chose à faire et qui souhaitent volontiers se replonger dans Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau. Ajoutons que ce dernier fera à nouveau le plein en novembre avec une deuxième vague de contenus et qui devrait introduire une poignée d’autres personnages, de nouveaux niveaux et des compétences pour les personnages existants. Enfin, parce qu’on sait très bien que c’est ce qui vous démange le plus, oui, on pense que ce pass est un bon moyen de retrouver Hyrule avant de se plonger dans Breath of the Wild 2.