House of the Dead et Panzer Dragoon dans le giron de Microids !

Le monde du jeu vidéo devient un peu celui d’un mercato permanent. Achat et vente de studios, fusions (fuuuuuuuusssiooooooon !) d’équipes de développement, et bataille permanente pour la diffusion de grosses licences.. le soap-opéra 2.0 n’est pas sur vos petits écrans mais dans les colonnes de vos sites favoris. Dans le genre roman fleuve, Microids est toujours en bonne position : publications d’excellents jeux (Syberia, Still Life) et de purges intergalactiques (Fort Boyard, le remake de XIII), rachat par Anuman Interactive en 2009…

Soyons honnête, on n’attendait plus grand chose de la part de Microids depuis des mois, voire des années. Et pourtant, après le retour en grande pompe du retour du cultissime Flashback pour une suite, et maintenant l’annonce de l’accord pour la distribution de Panzer Dragoon et House of the Dead (le tout en collaboration avec Forever Entertainment) nous voilà fort surpris.

Rappel pour ceux du fond qui n’étaient pas nés en 2000, House of the Dead et Panzer Dragoon sont deux licences de rails shooters cultes made in SEGA, la première se situant dans un univers nanardesque de série B bourré de zombies, alors que la seconde vous permet de chevaucher un dragon et déliminer tout se qui présente à l’écran.

Alors, pas de production de jeux en interne prévu (qui a dit “Ouf !” ??), mais un accord sur la distribution de futures compilations ou remakes, qui seront vendus en versions physiques et/ou collectors. Bien évidemment les pontes de Microids et Forever Entertainment y sont allés de leur petite palabre rituelle d’autosatisfaction. Pour Stéphane Longeard, PDG de Microids (traduction libre) :

Microids est incroyablement reconnaissant de travailler sur ces IPs mythiques et nous sommes heureux que Forever Entertainment fasse confiance à nos équipes pour fournir les meilleurs produits possibles. Ce nouveau partenariat consolide notre stratégie de croissance autour de la distribution de jeux vidéo dans le monde.

Et à Zbigniew Debicki, PDG de Forever Entertainment d’ajouter :

Nous sommes ravis de collaborer avec Microids et nous sommes convaincus que leur expertise sera incroyablement bénéfique pour ces titres. Les joueurs du monde entier attendaient le retour de Panzer Dragoon et The House of The Dead. C’est main dans la main avec Microids que nous allons réaliser ce souhait et nous sommes super excités à l’idée d’inviter les joueurs à revenir dans ces univers très bientôt !

Nous resterons bien évidemment à l’affût de la moindre information pour la partager avec vous.