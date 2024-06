Enfin du gameplay pour Perfect Dark qui mélange les genres et impressionne

Annoncé en 2020 par Microsoft et son studio de développement The Initiative, Perfect Dark était presque devenu un running gag depuis, tant le jeu se montrait d’une discrétion à faire pâlir Sam Fisher. Néanmoins, Xbox, par l’intermédiaire de différentes grosses têtes de l’entité, s’est toujours montrée rassurant quant à la bonne voie que suivait le développement de ce reboot de l’un des monuments du FPS des années 2000. Alors oui, il y eut nombre de rumeurs faisant état de gros soucis de développement, certaines allant même jusqu’à parler de remises à zéro du jeu alors qu’il était déjà à un stade très avancé.

Et si l’on ne peut savoir réellement ce qu’il en est, il faut tout de même noter que Crystal Dynamics est venu en renfort des équipes de the Initiative pour boucler le titre. Et si l’on était inquiet, on l’est aujourd’hui beaucoup moins depuis le Xbox Game Showcase et la première présentation de gameplay de ce Perfect Dark qui mélange les genres.

On y incarnera bien évidement toujours l’agent Johanna Dark qui évoluera dans un monde futuriste dystopique touché de plein fouet par différentes catastrophes naturelles qui ont complétement rabattu les cartes géopolitiques. L’écosystème terrestre étant devenu un danger de tous les instants, l’humanité se retrouve au bord du gouffre et différentes cellules terroristes tentent de tirer leur épingle du jeu pour se placer en situation de force. Lors de la séquence de gameplay présenté, on y suit notre espionne en pleine mission, alors qu’elle doit mettre la main sur l’ennemi public numéro, un certain Daniel Carrington.

Et autant dire que l’on ne s’attendait pas à ce que l’on a vu. Graphiquement et techniquement, Perfect Dark semble tenir plus que bien la route et c’est surtout son gameplay qui nous a étonné. Il en transpire un petit côté Deus Ex bienvenu, le tout couplé avec un chouïa de parkour grisant et de gunfights plus que satisfaisants, faisant la part belle aux exécutions impressionnantes. La mise en scène détonne et le jeu parait avoir plus d’une corde à son arc, ce qui implique qu’il est fort probable que l’on aurait le choix de nos approches et que le jeu pourrait nous proposer nombre de gadgets et améliorations qui orienteraient notre façon de jouer.

En somme, cette courte présentation fut plus que satisfaisante et laisse présager le meilleur, même si l’on attendra de pouvoir l’avoir en main avant de le juger définitivement. Par contre, Perfect Dark ne s’est pas encore vu offrir de date de sortie, mais est annoncé comme exclusif aux Xbox Series X|S et au PC, alors qu’il sera disponible day-one sur le Game Pass.