Starbreeze sacrifie Donjons & Dragons pour tout miser sur Payday

Starbreeze, le studio suédois derrière la célèbre licence de jeux de braquage Payday, a annoncé une décision stratégique radicale. Dans un communiqué officiel, la compagnie a officialisé l’annulation de son projet de jeu basé sur la franchise Donjons & Dragons, connu sous le nom de code Projet Baxter. Les ressources seront désormais (quasi) exclusivement allouées à la franchise Payday, dans une tentative de redynamiser un troisième opus qui n’a jamais rencontré le succès escompté.

Le braquage sans succès de Payday 3

Cette décision est la conséquence directe des difficultés rencontrées par Payday 3. Lancé il y a deux ans, le jeu devait permettre au studio, qui a frôlé la faillite par le passé, de remonter la pente. S’il a effectivement assuré une survie financière à court terme, il n’a jamais atteint ses objectifs ou commerciaux, décevant une partie de sa communauté et peinant à attirer de nouveaux joueurs. C’est donc le Projet Baxter qui fait aujourd’hui les frais de ce lancement en demi-teinte.

Pour justifier ce recentrage, Starbreeze met en avant la puissance de sa marque phare, qui a touché plus de 50 millions de joueurs et généré près de 4 milliards de couronnes suédoises (environ 340 millions d’euros) depuis sa création. Le studio fait le pari qu’en concentrant ses efforts sur Payday 3, il pourra proposer des mises à jour plus fréquentes et ajouter plus de contenu afin, à terme, de reconquérir et faire grandir sa communauté.

« Nous allons redoubler d’efforts sur ce que nos joueurs adorent, et ce que nous faisons le mieux : dominer le genre du braquage. Payday est plus qu’un jeu, c’est un genre de jeu que nous avons créé et où nous continuons d’indiquer la marche à suivre. En redéployant nos talents et nos capitaux, nous pouvons innover plus rapidement dans le jeu de braquage, tout en posant les bases de son expansion future. »

Payday 2, la roue de secours salvatrice

Ironiquement, alors que Payday 3 peine à convaincre, son prédécesseur, Payday 2, conserve une communauté active et fidèle. Conscient de cette manne financière, Starbreeze a récemment lancé un nouvel abonnement pour ce titre, donnant accès à l’intégralité de ses nombreux DLC pour 5€ par mois. Une manière de continuer à monétiser cette base de joueurs loyaux, à défaut de réussir à les faire migrer massivement vers le dernier opus.

Malheureusement, comme c’est trop souvent le cas dans cette cruelle industrie, ce revirement stratégique a un coût humain. L’annulation du Projet Baxter s’accompagne d’une vague de licenciements, car tout le monde n’a pu être réaffecté, et 44 employés se retrouvent aujourd’hui sur le marché de l’emploi. Une nouvelle qui vient encore assombrir le tableau d’un marché en proie à une instabilité chronique, dans lequel les restructurations et les paris sur les jeux services laissent de nombreux talents sur le carreau.