Malgré Oblivion et Snake Eater, le studio Virtuos licencie 7% de ses effectifs

Virtuos, studio reconnu pour son travail sur des projets d’envergure à l’instar d’Oblivion Remastered et du très attendu remake de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, a annoncé une restructuration de ses effectifs qui se traduira par le licenciement de près de 7% de ses employés au niveau mondial.

Une restructuration d’envergure

Dans un communiqué, Virtuos a détaillé la répartition de ces licenciements, qui toucheront principalement les équipes les moins sollicitées par la demande actuelle. Environ 200 personnes sont concernées en Asie et 70 en Europe. Le responsable de la communication a toutefois précisé que la France serait relativement épargnée, avec moins de 10 postes impactés, le « noyau dur » de l’équipe d’Oblivion Remastered étant basé dans l’Hexagone. Le studio assure de son soutien aux personnes affectées :

« Nous sommes reconnaissants de tout le travail fourni par les personnes impactées. Nous leur fournirons notre aide pour retrouver un poste, via différentes opportunités présentes dans notre réseau. L’objectif immédiat de l’entreprise est de gérer cette transition avec soin, transparence, et respect. »

Virtuos a également tenu à rassurer sur le fait que ses projets majeurs, notamment Oblivion Remastered, le suivi de Cyberpunk 2077 et Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ne sont pas remis en cause et que le studio reste pleinement engagé.

Comment un studio travaillant sur des titres aussi prestigieux en arrive-t-il à une telle situation ? La réponse semble se trouver dans sa stratégie. Virtuos a décidé de se positionner sur le créneau des portages et remakes de haute volée, à la manière de Bluepoint Games. Dans cette optique, Oblivion Remastered aurait été conçu comme une « vitrine » technique pour démontrer leur savoir-faire.

Le studio se serait ainsi lancé dans une production en « surqualité » par rapport au budget alloué, et ce, sans percevoir de royalties sur les ventes. Un pari audacieux pour se faire un nom, mais qui a fortement réduit la rentabilité du projet et fragilisé l’équilibre économique de l’entreprise. Les premiers signes de ces difficultés étaient apparus dès le début de l’année, avec un gel des augmentations et une réduction des bonus pour les employés.

La stratégie de la méthode Coué

Malgré la situation, Virtuos maintient un discours résolument optimiste, une stratégie de communication déjà employée lors des premières tensions financières. Le communiqué se termine sur une note ambitieuse :

« Nous continuerons d’investir dans l’excellence technique et la collaboration créative, afin que Virtuos reste le partenaire privilégié des leaders du domaine du jeu vidéo. Nous remercions nos équipes, partenaires et nos pairs pour leur soutien sans faille, pendant que Virtuos s’adapte pour devenir le fer de lance du développement de jeu vidéo dans le futur. »

Un discours tourné avant tout vers ses partenaires de l’industrie pour préserver une image de fiabilité, mais qui sonne sans doute bien différemment en interne, où la confiance des salariés est la première victime de cette restructuration.