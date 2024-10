Metal Gear Solid Delta : Snake Eater – Un jeu, deux expériences

D’après les mots dispensés par les producteurs que sont Noriaki Okamura et Yuji Korekado ( à l’occasion d’une interview réalisée par Famitsu), la nouvelle version de Metal Gear Solid 3 présentera (logiquement) des caractéristiques qui le distingueront de son modèle. Parmi elles, on en trouvera sans surprise du côté de la forme, mais aussi dans tout ce qui touche au gameplay. Et là, sur ce point, les développeurs de chez Virtuos (appuyés par une équipe dépêchée par Konami) ont tenu à actualiser la formule en proposant un style plus « moderne » où le joueur pourra, par exemple, « tirer » en marchant ou « accéder à un champ de vision beaucoup plus large ».

Cependant, outre cela, on nous ouvrira à une autre possibilité. Une possibilité bien connue des fans et qui aura l’avantage de susciter quelques sourires. En effet, outre cette volonté d’ancrer le titre dans une nouvelle époque, définie par de nouvelles valeurs, Konami ne tourne pas le dos à son passé et inclura dans le nouveau Snake Eater un mode reprenant les fonctionnalités d’alors avec ce qui a été appelé le « Legacy Style ». La progression sera ainsi plus semblable au cheminement dispensé par la copie originale.

Toutefois, une fois un style adopté, le joueur devra s’y fixer jusqu’à la fin de l’aventure. Le passage de l’un à l’autre n’étant pas permis, et ce, pour une simple raison : outre un changement de « rendu », la difficulté sera également modifiée. En somme, pour le dire autrement, il s’agit de deux expériences différentes indissociables l’une de l’autre. Ce qui, dès lors, pourrait être un avantage pour le jeu, si l’on se place dans une optique de « rejouabilité ». Maintenant, il reste juste à voir si, dans les faits, cet écart entre ces deux approches se fera réellement sentir.

En dehors de ces types de jeu, toujours selon les mots partagés (et notamment relayés par Eurogamer) Metal Gear Solid Delta : Snake Eater comportera, en tant que nouveautés, des objets à collectionner inédits et une commande rapide facilitant le camouflage. De même, dans le contenu, un autre élément digne de réveiller la fièvre nostalgique est à remarquer : la revisite en question, prévue pour une sortie à une date inconnue, aura droit à un filtre rappelant le visuel de l’opus de 2004.

Comme quoi, Konami compte encore une fois exploiter les souvenirs d’antan sans modération. Mais, est-ce vraiment nécessaire ? Le remake ne devait-il pas se donner pour objectif de se détacher, en quelque sorte, de son modèle, afin de toucher à une aventure sublimée ? On l’espère, en tout cas… Et ses producteurs également. Car, apparemment, en haut-lieu, un nouveau remake du premier opus semble plus qu’envisageable. Mais comment l’envisager si Snake Eater n’est pas à la hauteur des attentes…