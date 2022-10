Konami persiste quant à ses ambitions du Web 3.0 (NFT)

Le séisme du Web 3.0 et des NFT a secoué la sphère du jeu vidéo depuis le début de cette année. Si beaucoup d’éditeurs ont manifesté leur intérêt, ils ont, à l’image d’Ubisoft, pour la plupart vite abandonné leurs projets à la suite de la grande contestation des communautés. Pourtant, une entreprise décide de remonter le mouvement à contre-courant : Konami. À défaut d’être très actif dans la production de jeux vidéo, l’entreprise décide de remettre un pied dans l’univers du Web 3.0.

Ce n’est pas la première fois que Konami décide de flirter avec les NFT et le multivers puisque l’entreprise a célébré le 35e anniversaire de Castlevania en vendant une collection de NFT rapportant ainsi environ 160 000 dollars, un succès qui pousse l’entreprise à aller plus loin en investissant dans le secteur.

C’est donc dans un billet de blog que Konami annonce le lancement prochain d’une place de marché utilisant la blockchain dédiée aux transactions de NFT « in-game » ainsi qu’une gamme conséquente d’autres produits et services liés au Web 3.0 dont le multivers. L’éditeur annonce également une campagne massive de recrutement pour collaborer avec des nouveaux talents dans le domaine de la construction de système et du développement de services « afin de proposer de nouvelles expériences dans l’univers du Web3 et du métavers. »

» Nous avons mené des recherches pour déterminer les moyens les plus appropriés d’intégrer les dernières technologies dans les jeux et les contenus, et nous prévoyons de lancer un service où les joueurs peuvent échanger leurs NFT (objets numériques) via une plateforme de distribution unique utilisant la blockchain. «

Si l’on peut comprendre l’engouement de Konami autour des NFT, on ne peut que constater qu’il s’agit là d’un pari périlleux. En effet, la popularité des NFT est au plus bas que ce soit d’un point de vue économique ou social puisqu’une grande majorité de joueurs ne les perçoivent pas d’un très bon œil. Le volume des transactions a chuté de 97% entre le début de l’année et le mois de septembre. L’engouement semble s’être tari. Il reste à voir si Konami pourra tirer son épingle du jeu avec cette fameuse place de marché, car on le sait, la firme nippone apprécie beaucoup décliner ses licences phares.