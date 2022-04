L’Indie Games Connect 2022, bonne idée pour Konami ?

Voilà bien longtemps que le mastodonte du jeu vidéo japonais Konami n’est plus ce qu’il était. Beaucoup lui reprochent de laisser dormir des pépites parmi son important catalogue de licences. La politique de Konami a en effet été cannibalisée par ses IP majeures, sortant durant longtemps à la pelle PES, Yu-Gi-Oh et autres Metal Gear. Il aura fallu plusieurs années et une défaite cuisante dans la guerre des jeux de football pour que l’entreprise semble se remettre en question en changeant quelque peu d’orientation.

La résurrection de la licence GetsuFumaDen, le retour de Jikkyou Powerful Pro Yakyuu ainsi que des jeux Tortues Ninja, la refonte du système de parution des PES ou encore le retour d’un jeu Yu-Gi-Oh à peu près correct ne sont que quelques exemples de l’actualité récente et positive autour du studio. Dans cette même lignée, Konami à annoncé en mi-mars qu’ils allaient organiser une convention tournée sur les indépendants: l’Indie Games Connect 2022. Selon eux, ce sera un moyen de connecter créateurs et consommateurs, d’autant que ladite convention sera totalement gratuite pour les exposants, libérant ceux-ci de contraintes financières souvent excluantes pour les plus petits d’entre-eux.

Il s’agit aussi d’un beau coup de communication, pour mettre en avant leur nouvelle image de marque et leur nouvelle volonté d’une production plus ouverte à la diversité vidéoludique et désireuse d’être connectée à son public et aux développeurs. D’autres avantages sont à supposer tant ils sont évidents, comme le fait que Konami s’offre la primeur de proposer des contrats d’édition aux jeux les plus prometteurs, en étant les premiers à qui devront être présentés les projets pour accorder les places d’exposants. Il s’agit aussi d’un bon moyen de se lier avec des studios en capacités de produire des opus réussis de leurs anciennes licences, à l’instar Nintendo avec WayForward pour son nouvel Advance Wars. Espérons que Konami y pense et ne face pas les choses à moitié!

Une idée par si folle quand on se souvient de ce tweet de 2021:

« Nous attendons des idées de jeux innovantes basées sur les 80 licences KONAMI. Pour plus de détails, rendez-vous sur la page du concours ! »

Si vous pouvez aller au japon et voulez exposer à l’Indie Games Connect 2022, c’est par ici ! Un peu à l’image de toutes les conventions, il y aura la possibilité de rencontrer les exposants, de tester les jeux qui y seront présentés dans des versions souvent de démonstration, et il y aura des séminaires et autres débats très certainement dirigés par des experts dans leurs domaines. Tout ce qu’on sait de plus, c’est que l’événement aura lieu ce 26 juin 2022, de 4h00 à 10h00 heures française, dans les nouveaux locaux de l’entreprise, au Konami Creative Center Ginza à Tokyo. Et son sponsor principal (car oui, Konami fait financer l’événement par des tiers), ne sera autre que Sony.

Quelle que soit la volonté commerciale de Konami ou même de Sony dans ce nouvel événement, souhaitons simplement que cet Indie Games Connect 2022 nous permette d’y découvrir de véritables pépites en devenir, tel que c’est souvent le cas dans des événements plus intimistes.