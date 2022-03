ZLAN 2022 – Quel cocktail nous prépare Zérator ?

Comme chaque année depuis 4 ans, Zérator, armé de son fidèle PowerPoint, a annoncé la ZLAN 2022 : un week-end de multigaming déjanté alliant compétition et bonne humeur. Celle-ci aura lieu à Lyon du 8 au 10 avril 2022 avec au programme cette année : 228 joueurs répartis en 76 trios s’affrontant sur des jeux en tous genres pour un cash prize de 51 015€. Du Battle Royal au speed run, voyons quel programme a été réservé à nos futurs compétiteurs.

D’abord, faisons un point sur l’organisation de l’évènement : la première phase commencera le vendredi à 19h et divisera la compétition en 4 poules de 19 équipes. Chaque poule verra ressortir six équipes qui s’affronteront dans une seconde phase de poules. Et enfin, les deux meilleures équipes de chaque poule se qualifieront pour les phases finales qui seront donc des 3v3. La grande nouveauté de cette année sera l’accueil d’un public d’une centaine de personnes durant la demi-finale et la finale. La billetterie ouvrira le 8 mars alors soyez prêt car les places partiront très vite.

Passons aux choses sérieuses et détaillons les onze jeux qui animeront cette LAN. On commence avec des grands classiques de l’évènement avec l’incontournable Worms W.M.D et Rocket League déjà présent pour la ZLAN 2019. Des jeux très attendus par la communauté seront à l’honneur comme Age Of Empire IV, Apex Legend et Fall Guys. D’autres titres, moins attendus, comme Pro Soccer Online et Riders Republic seront également de la partie. Cette année, pour succéder à Geo Guessr, l’épreuve « culturelle » se fera sur Zutom, il s’agit d’une version customisée de SUTOM (ou Wordle, en anglais).

L’épreuve speed run de cette année se fera sur le nouveau jeu de FromSoftware : Elden Ring. Le défi consistera à finir un donjon (pas encore choisi) puis abattre deux Boss du jeu le plus rapidement possible. Si vous avez lu notre critique sur ce jeu, vous savez que cette tâche sera plus qu’ardue. Mais apparemment pas assez pour Zérator qui décide de rajouter un relai toutes les 5 minutes entre les différents membres de l’équipe. On ne peut que souhaiter bonne chance à nos compétiteurs qui devront redoubler de patiente et de talent pour cette épreuve.

Pour la première fois à la ZLAN, c’est la communauté qui va pouvoir choisir l’un des jeux de la compétition. Un sondage est en cours pour que vous puissiez décider parmi 4 épreuves suivantes : Hotwheels Unleashed, ShellShock Live, Slapshot: Rebound, SMITE. À vous de voter. Et enfin, comme le veut la tradition, il y aura une épreuve mystère qui sera révélée lors de la finale. Que vont-ils nous réserver après ce formidable match de pétanque ?

Vous pourrez suivre la ZLAN 2022 sur les chaines Twitch des différents streamers présent à l’évènement et les phases finales uniquement sur celle de Zérator. En attendant, on vous donne rendez-vous mardi 8 mars à 20H sur cette dernière pour découvrir le jeu du public et le tirage au sort des équipes qui participeront à cette édition du ZLAN 2022.