Riders Republic, le petit frère de Steep

Présenté durant l’Ubisoft Forward, Riders Republic est le nouveau jeu en préparation dans les studios d’Ubisoft Annecy, qui a également développé Steep ; un jeu de sport extrême permettant de changer de discipline comme de chemise entre le snowboard, le ski, le parapente et la wingsuit. Riders Republic souhaite emmener tous les fans de sensations fortes dans un grand open world où tous ensemble ils pourront s’adonner à cœur joie aux sports extrêmes cités ci-dessus.

Deux trailers sont disponibles, l’un nous montrant à quel point le jeu sera déjanté et l’autre nous montrant du gameplay tout aussi barré. Oubliez par ailleurs la complication, ici Ubisoft a voulu s’attacher le moins possible à la simulation afin de rendre accessible le jeu au plus grand nombre et ainsi ne pas forcer cet aspect abusé des jeux de sports extrêmes. Écraser ses doigts sur la manettes ou le clavier permettra donc de sortir un trick jamais vu dans le monde réel.

S’il y a bien un mot à retenir autre que “barré”, c’est “diversité”. Les terrains ainsi que les sports seront très diversifiés car en plus de proposer différents sports, le matos que vous aurez sera aussi classé par entrée, milieu ou haut de gamme et influencera les performances de votre personnage. De plus, différents styles seront disponibles pour le sport choisi. Diversité de terrains aussi, au menu il y aura de la peuf pour les fans de glisse, des hautes montagnes pour ceux qui aiment se jeter dans le vide, des terrains cahoteux pour les fans de vélos et une immense carte regroupant tous ces terrains pour ceux qui aime l’exploration.

“Nous sommes allés aux Etats-Unis et nous avons décidé de représenter sept parcs nationaux choisis pour plusieurs raisons : ils sont magnifiques, ils disposent d’une variété géologique très spécifique, et ils permettent de parcourir des sommets enneigés comme des vallées florissantes (…). Il y a des vélos de course, du mountain bike pour les descentes, mais aussi des vélos de slopstyle pour envoyer du trick et du coup participer avec l’équipement approprié aux bons événements. Comme dans la vraie vie, il y aura des vélos d’entrée de gamme et des vélos beaucoup plus performants. Je prends l’exemple des vélos mais il faut appliquer cette logique à l’ensemble des sports”

– Igor Manceau, directeur créatif du projet.

Riders Republic sera donc un open world regorgeant de points d’exploration comme des histoires annexes, des points de vue, etc., qui bien évidemment récompenseront le joueur en lui donnant accès par exemple à de meilleurs équipements. En plus de faire des courses, des modes de jeu seront aussi présents comme des arènes à la Splatoon où le but sera de faire des tricks sur des half-pipes afin de les décorer aux couleurs de son équipe et de le maintenir ainsi le plus longtemps possible.

Et enfin comme un Forza Horizon 4, Riders Republic permettra le jeu en ligne afin de se tirer la bourre joyeusement à travers les forêts et plaines. Des événements comme le Forzathon seront de la partie, renommés Mass Start, qui réuniront les joueurs dans des séries d’épreuves. Et enfin Riders Republic devrait tourner à 60 FPS et permettre le crossplay. Le jeu arrivera le 25 février 2021 sur PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 et Stadia.