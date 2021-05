L’E3 2021 – Konami annule sa participation à l’événement

Comme chaque année, l’E3 va bientôt se tenir pour le plus grand plaisir des joueurs qui pourront découvrir les futurs jeux tendances des prochaines années. C’est l’occasion pour bon nombre de développeurs de mettre en avant leurs projets et de nous en mettre plein les yeux. Malheureusement, pour certains fans, cette édition 2021 aura un goût amer puisque l’éditeur japonais Konami vient d’annoncer qu’il ne sera pas présent cette année pour l’E3 2021.

Une annonce qui a de quoi surprendre, l’E3 étant en général un événement qu’il ne faut pas manquer afin d’attirer sur soi le regard des joueurs. Cependant, la raison avancée par Konami est des plus légitimes, puisqu’ils n’ont tout simplement rien à présenter ! Attention, cela ne veut pas dire que l’éditeur ne travaille sur aucun projet, bien au contraire, mais que rien n’est encore présentable pour le moment. Il va donc falloir patienter un peu avant d’en savoir plus.

L’éditeur précise aussi que cette annulation n’est en aucun cas liée à l’E3 dématérialisé pour lequel l’éditeur avait lui-même contribué à l’annonce, avec sept autres studios. Il n’est donc pas question de se détacher d’Entertainment Software Association, mais bel et bien de présenter ses nombreux projets-clés en temps et en heure. Il n’y aura pas de Metal Gear Solid pour cet E3, mais qui sait ce que nous réserve la suite de l’année 2021.

Konami rejoint donc le banc des absents tout comme Sony et d’autres éditeurs. L’événement se déroulera du 12 au 15 juin et sera le premier événement voyant autant de grands éditeurs absents de sa table. Une édition qui risque d’être compliquée pour les organisateurs puisqu’ils vont devoir s’adapter à un format 100% numérique et sans la moindre entrée d’argent de la part du public puisque l’événement sera gratuit. Cette E3 risque fortement de rester dans les annales et, espérons-le, pour de bonnes raisons.