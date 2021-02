Solomon Program – Konami date son dernier projet au Japon

Il y a un peu plus d’un an, nous vous partagions les premières informations du dernier projet inédit de Konami, un projet qui devait nous offrir d’élever des monstres, de nous lier d’amitié avec eux et de les voir combattre dans des joutes stratégiques… En gros, un Pokémon-like. Si on reconnaîtra que la forme n’est pas vraiment celle à laquelle nous nous attendions (son principe reposant sur un système plus proche de Dragon Quest Tact ou Fire Emblem Heroes que de Pokémon), on ne devrait pas tarder à pouvoir se faire un avis “définitif” puisque Solomon Program sortira très bientôt… au Japon.

Les informations qui vont suivre nous proviennent du magazine japonais CoroCoro, ce dernier ayant consacré dans son dernier numéro un article consacré au soft de Konami et qui s’est vu accordé la bénéfice de l’exclusivité pour l’annonce de la date de sortie (oui, curieux qu’à l’heure d’internet, de telles choses existent encore…). Le magazine nous révèle au côté d’informations sur le gameplay que Solomon Program sortira sur Nintendo Switch le 25 février et que le jeu sera intégralement free-to-play (avec des achats in-game).

À part ça, on n’en sait guère plus sur le jeu. Alors non, Konami n’est pas forcément très silencieux sur son jeu au Soleil Levant mais beaucoup de points sont encore inconnus. Si on sait que le gameplay nous offrira de former des équipes de monstres et de les faire combattre dans des arènes fermées et quadrillées (démo vidéo ci-dessous), que nos bestioles pourront être améliorées et fusionnées entre elles (genre Monster Rancher ou Persona), il est encore impossible pour nous de vous dire si le soft nous poussera à l’achat in-game ou si une gacha sera de la partie (point qui pourrait impliquer le confinement du jeu au Japon ou à l’Asie uniquement).

Ceci dit, si vous disposez d’un compte e-Shop japonais, vous pourrez mettre Solomon Program à l’essai dès le 25 février. Ce titre devrait rester exclusif à la Nintendo Switch. Et maintenant, place aux images.