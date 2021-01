Pokémon GO – La Team Rocket, les événements et leurs monstres

Une nouvelle année ne fait jamais totalement table rase du passé. Si c’est notamment vrai avec les mauvais éléments, on peut également apprécier un soupçon de changement (comme les Américains qui, depuis peu, apprécient la présence du nouveau pensionnaire de la Maison Blanche). Nous tenons à rassurer les métathésiophobes, aujourd’hui, avec Pokémon GO, ce ne sera pas vraiment le cas mais, puisqu’un nouveau mois apporte toujours un certain nombre de changements, de roulements et de dates à retenir, on va en faire le tour avec un article “chorale”.

En premier, on va attaquer les roulements classiques. Commençons donc naturellement par la récompense des Phases d’Études. Après Leveinard en janvier, ce sera au tour de Ronflex de recevoir les honneurs. Les plus chanceux pourront le croiser sous sa forme chromatique. Pour les événements récurrents, comme chaque mardi, Pokémon GO proposera l’Heure du Pokémon Vedette.

Et alors, à qui le tour ? 4 mardis en février donc 4 monstres avec leurs formes chromatiques. Dans l’ordre : Abo (le 2 février avec 2 fois plus d’XP), Écrémeuh (le 9 avec un bonus de Poussières d’Étoile), Lovdisc (le 16 avec bonus d’XP de capture) et Pikachu (le 23 avec un bonus de bonbons à la capture).

Côté Raids, le mois sera chargé. En effet, c’est 3 roulements qui prendront cours durant ce mois de février. La première vague déjà entamée vous offrira de capturer Raikou puis Suicune jusqu’au 9. Ensuite, jusqu’au 20 février, ce sera au tour des Pokémon Éons (Latios et Latias) d’apparaître au sommet de nos villes. Enfin, le mois se terminera avec les légendes de Kanto (pour faire écho à l’événement de fin du mois). Les Méga-Raids proposeront des roulements similaires mettant à l’honneur Pharamp, Démolosse, Roucarnage et, en fin de mois, le retour des starters offerts par le Prof. Chen.

Naturellement, nous allons terminer cette section en rappelant les détails de la Journée de la Communauté. Ce mois-ci, la célébration prendra cours le 7 février, de 11h à 17h, et sera consacré à Rosélia et sa famille. Comme d’habitude, il sera possible de croiser tous les membres de cette branche évolutive sous leurs formes chromatiques.

Enfin, en faisant évoluer le monstre sous sa forme finale, vous pourrez lui enseigner l’attaque immédiate Balle Graine ou l’attaque chargée Balle Météo (type Feu). Meilleur point pour conclure : division de la distance d’éclosion par 4. Une bonne journée pour marcher donc si c’est possible pour vous…

Enfin, terminons cette mise en revue du mois par les différents événements du mois de février et il y aura de quoi faire. Sachez cependant que certains de ces événements n’ayant pas encore été détaillés par Niantic, cet article est sujet à des changements à mesure que la firme précise la nature de ceux-ci.

Pour commencer, du mardi 2 au dimanche 7, une première célébration sera consacrée à la Team Rocket. L’organisation criminelle devrait faire son retour sur les cartes en surnombre et permettra de rencontrer de nouveaux monstres parmi lesquels Galekid, Tarinor ou Marcacrin. Pour étoffer cet événement, de nombreux monstres type Ténèbres ou Poison pourront être rencontrés dans la nature, dans les Raids ou dans les Œufs. Des missions à thème seront également déroulées pour les joueurs en manque d’objectifs.

Ensuite, dès le 9 février, une fois que la Team Rocket sera partie vers d’autres cieux, Pokémon GO commémorera le nouvel an chinois, année placée sous le signe des créatures bovines. Tout ce que l’on sait pour le moment, c’est que, cet animal étant associé à la couleur rouge, les bestioles mises à l’honneur devraient naturellement être de cette couleur. Nous détaillerons une fois le rendez-vous explicité.

Naturellement, qui dit “février” dit “Saint Valentin” et donc, dès le 14 février, le rouge fera place au rose avec des Poké-monstres romantiques. Encore très peu de détails jusqu’ici mais revenez plus tard dans le mois et cette section aura été étoffée.

Pour clôturer le tout, nous le disions plus tôt, un dernier événement devrait avoir lieu en fin de mois et mettra en avant la région du Kanto. Ainsi, les créatures de Pokémon Bleu et Rouge se tailleront la part du lion dans Pokémon GO le 20 février de 9h à 21h.

S’il sera possible de croiser les 151 monstres avec qui tout a démarré lors de vos marches ou de profiter d’Études à thèmes, Niantic compte sur vous pour investir dans les ticket d’Enquêtes Spéciales (11,99 ou 12,99€ selon votre appareil). Ce ticket vous offrira une mission exclusive, difficile de l’aveu de la firme, vous offrant en récompense ultime un Mew chromatique.

Un mois donc chargé dans Pokémon GO pour février. Une fois encore, n’hésitez pas à revenir dans le courant du mois pour découvrir ce qui vous attendra pour la Saint Valentin ou le Nouvel An lunaire.