Spellcasters Chronicles – Quantic Dream n’échappera pas au désastre

Il y a bientôt trois mois, Quantic Dream se lançait dans un projet loin de ses habitudes et éminemment risqué. Et finalement, en ce mois de mai 2026, les craintes ont fini par devenir réalité : le MOBA free-to-play Spellcasters Chronicles va bientôt cesser d’émettre et, avec cet arrêt, son lot de conséquences funestes.

Une fin peu surprenante pour le jeu service de Quantic Dream

C’est devenu une antienne : il est difficile de se faire une place dans le free-to-play ou, plus généralement, dans le domaine du jeu service. Inutile d’appuyer là-dessus. Seulement, le dernier-né du studio français Quantic Dream vient lui-même de connaître cette fin prématurée qu’a connu un grand nombre de titres avant lui. Concord, Anthem ou encore Highguard tout récemment sont autant de noms qui illustrent cette tendance néfaste.

Pourtant, Spellcasters Chonicles était initialement un titre audacieux, dans la mesure où il sortait Quantic Dream de ses grandes ambitions narratives et solos tel un Heavy Rain ou un Beyond Two Souls. Mais voilà, la réalité a rattrapé le studio et le manque d’expérience dans le multijoueur a sans doute été déterminant.

Les chiffres sont significatifs : proposé en early-acces depuis la fin du mois de février, le jeu n’a cessé de perdre du public au fil des semaines, au point d’atteindre ces derniers jours pas plus d’une cinquantaine de joueurs simultanés sur Steam. Une audience qui, de l’aveu de Quantic Dream, est clairement insuffisante pour inciter la poursuite du développement.

Des licenciements à prévoir ?

Ainsi l’annulation de Spellcasters Chronicles sera entérinée le 19 juin prochain. Et, à la suite de cela, Quantic Dream semble être disposé à rembourser les utilisateurs ayant effectué des dépenses au cours de la courte mise en ligne du jeu. Ce qui constitue un certain soulagement pour le joueur. En revanche, il est difficile d’en supposer de même pour les membres de l’équipe de développement.

Pour cause, Quantic Dream a, dans la foulée de l’annulation, annoncé une restructuration prochaine de son personnel. Une action que l’on aura tendance à banaliser dans ce genre de cas. Toutefois, elle n’en constitue pas moins une menace réelle pour plusieurs emplois. Le STJV fait, par exemple, état de 95 postes menacés. D’ailleurs, le syndicat ne se contente pas de relever un nombre mais dénonce également la négligence, voire l’inconséquence du studio français.

“Les instances représentatives du personnel ont alerté de nombreuses fois sur les risques colossaux de ce projet. Devant les employés, la direction expliquait avec arrogance que la réussite de Spellcasters Chronicles était inéluctable, invoquant ses “30 ans d’expérience”. Devant le CSE, elle refusait d’imaginer toute autre hypothèse et de préparer un plan en ce sens. L’échec n’a jamais été envisagé, anticipé ou réfléchi : voilà où cette incompétence nous mène aujourd’hui. Les travailleureuses paient pour les errements de la direction. “

Pour le STJV, cette situation d’échec revient tout autant à Quantic Dream qu’à NetEase, le détenteur du studio français. Car, si le premier aurait fait preuve d’ »arrogance », croyant à un succès sans faille, le second est accusé d’abandon, n’ayant notamment pas offert suffisamment de visibilité au titre… Bref, on a là une triste histoire qui, une fois encore, souligne le décalage qu’il existe entre des employés sacrifiables et des dirigeants déconnectés, dont le souci majeur est de rassurer les joueurs sur Star Wars Eclipse.