Highguard annonce sa fermeture et laisse derrière lui une parenthèse douloureuse

Cela ne surprendra sans doute personne, mais ça y est, le couperet est tombé : Highguard fermera définitivement ses serveurs le 12 mars prochain. Quarante-cinq jours après son lancement, le shooter multijoueur tire déjà sa révérence, confirmant une trajectoire que beaucoup pressentaient depuis même la naissance du projet.

L’annonce, publiée par Wildlight Entertainment, confirme l’échec d’un modèle qui n’a jamais trouvé son équilibre, malgré les plus de deux millions de joueurs qui ont tenté l’expérience depuis sa sortie. Dans l’écosystème impitoyable du free-to-play compétitif, l’essentiel reste la rétention, et sur ce terrain, le jeu n’a même pas eu le temps de s’installer durablement.

Présenté en clôture des The Game Awards 2025, dans la prestigieuse case du « one more thing », à la demande même de Geoff Keighley, impressionné par le projet, le jeu a bénéficié d’une exposition colossale dans un créneau considéré comme l’apogée de la cérémonie, celui qui est censé offrir au public un moment véritablement surprenant.

Au lancement, les chiffres de fréquentation étaient solides, puis la courbe s’est effondrée : en l’espace d’une semaine, le jeu est passé d’environ 100 000 joueurs actifs à moins de 10 000. Les licenciements intervenus en février avaient déjà laissé présager une issue difficile.

Le baiser de la mort goût Doritos

Un récent rapport publié par Bloomberg apporte également un éclairage plus structurel sur cet échec. Fondé par d’anciens développeurs de Respawn Entertainment ayant travaillé sur Apex Legends, le studio nourrissait l’ambition de reproduire un succès éclair, avec un shadow drop et un lancement immédiat. La demande de Geoff fut donc un sacré coup de trafalgar, propulsant sur le devant de la scène un titre issu d’un genre qui exige précisément de construire une relation de confiance sur la durée avec sa base de joueurs, et a pu peser lourd dans la balance.

En interne, le projet aurait été jugé trop ambitieux et recentré tardivement. Certains membres de l’équipe auraient plaidé pour des phases de test ouvertes afin de construire progressivement une communauté. La direction aurait préféré miser sur l’effet de choc, convaincue que la formule pouvait se répéter. À la mi-février, la réalité s’impose : les objectifs de performance ne sont pas atteints et les licenciements ont décimé les équipes. Aujourd’hui, moins de vingt personnes travailleraient encore sur le jeu.

Avant l’extinction définitive des serveurs, Highguard recevra une ultime mise à jour. Au programme, un nouveau héros jouable, un Warden supplémentaire pensé pour enrichir les compositions d’équipe, ainsi qu’une nouvelle arme. S’ajoutent une progression de niveau de compte, absente jusqu’ici, et l’introduction d’arbres de compétences.