L’éditeur SNEG et Steam exhument 28 titres cultes issus de la licence Warhammer

La licence Warhammer possède un nombre impressionnant de jeux vidéo dans son catalogue. Mais depuis trop longtemps, aucun éditeur n’avait pris le temps de reproposer ces pépites pour la plupart oubliées du grand public. Aujourd’hui, et grâce aux bons soins de l’éditeur SNEG et de Games Workshop, un label estampillé Warhammer Classics vient d’être créé en collaboration avec Steam, le résultat : plus de 20 classiques de la licence gargantuesque refont surface.

Dans les sinistres ténèbres d’un lointain futur, il y a Warhammer Classics

Avant cette annonce, très peu d’anciens jeux de la licence Warhammer étaient disponibles sur Steam. Bien que GOG en possédaient un peu plus, beaucoup de titres étaient encore indisponibles ou tout simplement mal optimisés pour les machines modernes. Tombés dans l’oubli au fil du temps, une première fournée de ces classiques est de retour. Vous pourrez, au choix, parcourir les couloirs d’un Space Hulk aux côtés de puissants Terminators ou encore livrer bataille en prenant la tête des Portes-Rancunes dans Dark Omen.

En tout et pour tout, 28 jeux sont concernés et au milieu de cette sélection 7 sont des inédits sur la plateforme de Valve. À savoir également que toutes les périodes du lore de Warhammer sont concernées qu’il s’agisse du lointain futur du 41e millénaire ou de l’ambiance dark fantasy d’un passé médiéval. Tous les genres sont représentés, qu’il s’agisse du FPS, du RTS, du jeu de rôle papier numérique mais aussi du jeu tactique au tour par tour. D’ailleurs, la liste complète de cette fournée Warhammer Classics est à retrouver sur la page Steam du label.

De nombreuses heures de jeux sont à prévoir, et la découverte, ou redécouverte, de ces classiques arrive à une étape charnière du jeu vidéo, une étape où de nombreux jeux disparaissent à cause d’une technologie trop évoluée faisant l’impasse sur ses grands représentants.

Une belle entreprise de sauvegarde et de partage

En proposant le label Warhammer Classics, l’éditeur SNEG ne souhaite qu’une chose : sauvegarder cet héritage et ce patrimoine du jeu vidéo :

« Alors que tant de titres ont disparu à cause du temps ou de l’obsolescence du matériel, Warhammer Classics a été créé pour sauvegarder cet héritage pour les générations futures. Warhammer possède une longue histoire sur PC, et nous tenons à ce que cette plateforme reste au cœur de sa préservation, afin de donner à ces jeux une nouvelle vie pour les années à venir. «

Le message est clair, au même titre que le cinéma ou la littérature, le jeu vidéo est un patrimoine d’importance. Qu’il s’agisse de la création d’un genre, d’un univers ou même, dans le cas de Warhammer, d’un prolongement d’un univers en lui donnant de la matière, le jeu vidéo est un vecteur d’émotions, de souvenirs et d’avancée technologique puissant.

C’est là que la démarche de SNEG, Games Workshop et Steam prend tout son sens. Faire vivre une oeuvre, ce n’est pas la figer dans le temps et la condamner à l’oubli en la laissant au stade de souvenir. Faire vivre une œuvre, c’est découvrir ses tenants et ses aboutissants avec ses stigmates, ses défauts mais aussi ses indéniables qualités. C’est bien pour cela que SNEG ne propose pas des versions retravaillées dites remastered, mais bien les copies originales des jeux.

Par ailleurs, GOG en a également profité pour poursuivre sa démarche de préservation en ajoutant dans sa bibliothèque 4 jeux de la licence Warhammer en promettant une maintenance ponctuelle pour que lesdits jeux ne se perdent pas à nouveau dans les méandres des bibliothèques de jeux. Pour le moment, cette démarche de SNEG ne concerne que la licence Warhammer, et vu les moyens déployés par l’éditeur il ne serait pas étonnant de voir à l’avenir d’autres licences être concernées par ce sauvetage.

Dernière information de taille : pour leur arrivée sur Steam, les jeux du label Warhammer Classics profitent d’une belle petite ristourne, il serait dommage de s’en priver.