Quake, GoldenEye, Tamagochi et Defender au World Video Game Hall of Fame

Depuis 2015, le World Video Game Hall of Fame fait entrer dans son panthéon des jeux vidéo dont l’importance est indéniable. D’après le musée International Center for the History of Electronic Games, les titres sélectionnés ont « significativement influencé la culture populaire et l’industrie du jeu vidéo ». Au fur et à mesure des années, des titres tels que Tetris, Doom, GTA 3, Halo ou encore Final Fantasy 7 ont eu l’immense honneur de rejoindre les rangs de ces jeux dont la réputation n’est plus à faire et dont les apports au monde même du jeu vidéo sont évidents.

Et aujourd’hui, 4 nouveaux titres s’ajoutent à la prestigieuse sélection : GoldenEye, Quake, Tamagochi et Defender. Alors, qu’est ce qui a bien pu motivé le jury du World Game Hall of Fame à choisir ces 4 titres précisément ?

L’année 2025 était riche en prétendants au titre. Dans la sélection initiale, nous pouvions trouver Call of Duty 4: Modern Warfare, Frogger, Harvest Moon ou encore Age of Empire. Mais ceux qui ont retenu l’attention du jury avaient quelque chose en plus. Pour le cas de Quake, les votants ont souligné les arguments suivants :

« son influence sur le jeu en ligne, sa communauté de modding toujours active, et sa création de l’eSport »

Il est vrai que Quake est un gros morceau du FPS moderne qui a su mettre sur le devant de la scène la communauté multijoueur avec ses parties LAN endiablées qui ont rythmé les nuits de nombreux joueurs. Le modding associé au jeu de ID Software, de même que son code, sont des outils encore très utilisés aujourd’hui dans la racine même des jeux que nous parcourons.

GoldenEye quant à lui peut se targuer d’être considéré comme l’un plus grand FPS jamais réalisé pour une console de salon comme peut le notifier le jury :

« le mètre-étalon des FPS sur consoles […] toujours l’une des meilleures expériences multijoueur jamais produites sur une console Nintendo »

Maître des soirées en multijoueur local, GoldenEye est également un exemple en termes de game design et de gameplay. Presque chaque mission était un prétexte pour renouveler l’expérience de jeu (infiltration, rail shooter, mission chronométrée, défense de zone…). Encore aujourd’hui, et grâce à son lissage HD, GoldenEye reste une excellente expérience de FPS qui a su inspirer de nombreuses créations par la suite. Une place méritée aux côtés des plus grandes légendes du jeu vidéo.

Tamagotchi fait office de curiosité. Le célèbre animal de compagnie électronique cher aux années 90 a su à lui seul démocratiser un genre à part entière. Peut-être que sans nos adorables Tamagotchi, nous n’aurions peut-être pas eu le droit à Nintendogs et consorts.

Quant à Defender, le jeu d’arcade ayant vu le jour en 1981 a inauguré le genre du shooter en scrolling horizontal. Plutôt retors et complexe à prendre en main, sauf si vous êtes doté de réflexes surhumains, Defender a gagné sa place dans le World Video Game Hall of Fame grâce à cette volonté de démarquer les joueurs les plus consciencieux de ceux plus “casual”. Un genre de Souls-like avant l’heure qui a su attirer l’oeil du musée de l’histoire des jeux électroniques.

Les nouvelles entrées au panthéon du World Video Game Hall of Fame constituent un excellent cru. Nous pourrions nous demander pourquoi le jury a préféré sélectionner Tamagotchi à Age of Empires, par exemple, ce dernier étant une référence en matière de STR ; ou même à Call of Duty 4 qui a su remodeler à lui seul le FPS multijoueur au début des années 2000. Mais pas d’inquiétude, nous ne sommes pas à l’abri de les voir être inclus au célèbre catalogue dans quelques années.