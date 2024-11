Game Awards – Profiter au lieu de râler, c’est possible ?

Chaque année à l’annonce des nommés de la cérémonie des Game Awards, c’est la même rengaine. Une majorité de joueurs n’est pas vraiment satisfaite, et chacun passe son temps à regretter que son chouchou ne fasse pas partie de la sélection ou à critiquer des jeux auxquels il n’a pas joué, plutôt qu’à se réjouir de l’offre variée que nous offre le marché en ce moment.

Mais cette année, une nouvelle étape semble avoir été franchie. En cause, la chute de la qualité des débats sur les réseaux, et la nature des nommés pour le tant convoité trophée de jeu de l’année. En haut du classement des plus critiqués, trois jeux semblent se détacher : Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Final Fantasy VII Rebirth et Balatro. On aurait pu ajouter Black Myth: Wukong après les nombreuses polémiques ayant entouré sa sortie, mais depuis, le jeu semble avoir réussi à convaincre ceux qui ont franchi le pas.

« Un DLC ne devrait pas pouvoir être nommé », peut-on lire à propos de Shadow of the Erdtree. « Comment un remake pourrait-il devenir jeu de l’année, c’est la prime à la facilité et au manque d’inventivité ! » « Balatro ? Le jeu de cartes moche là ? »

La notion de débat a quasiment disparu des réseaux sociaux, laissant place au chacun donne son avis sans tenir compte ou rebondir sur celui des autres. Faîtes un tour (ou pas) sur X, et vous verrez que les conversations n’en sont pas vraiment, chacun laissant juste un commentaire n’attendant pas forcément de réponse. Et on passe sur l’agressivité et les insultes gratuites en tous genres.

Le pire dans cette histoire, c’est que beaucoup critiquent gratuitement des jeux auxquels ils n’ont sans doute pas eu le temps de jouer. À la base de ce modèle, on retrouve les créateurs de contenus et autres influenceurs. Friands de buzz et de clics, ils enchainent les vidéos sur les Game Awards depuis quelques jours, et deviennent le point de départ de ces polémiques. La palme revenant aux vidéos publiées pour soit-disant désamorcer les polémiques, en en remettant de façon à peine masquée une nouvelle couche.

La cible du moment, ce sont les Game Awards, car ils sont le grand événement en approche de cette fin d’année. Mais nul doute que la cérémonie passée, les critiques faciles trouveront une nouvelle victime pour déverser leur venin. C’est malheureusement le lot des réseaux sociaux en 2024, et ça ne semble pas prêt de s’arrêter.

L’idée n’est pas ici de savoir qui a tort ou a raison, nous-même ayant notre propre idée sur la question de la légitimité des Game Awards et la sélection proposée. Mais plutôt que de déverser notre venin sur des jeux qui quoi qu’on en dise auront marqué l’année, soyons plutôt heureux d’avoir pris du plaisir à jouer à des dizaines de jeux cette année, même si nous sommes les seuls à les avoir apprécié, et même s’ils ne seront pas représentés à la cérémonie.

Ce qui fait peut-être le plus de mal au jeu vidéo en ce moment, mais également à la musique et au cinéma, c’est la comparaison. Car quand on s’y attarde, au final, Astro Bot et Balatro ont-ils ne serait-ce qu’un point commun ? Ha si, ils ont réussi à amuser et à rendre heureux des millions de joueurs cette année. Et si le débat ne devait pas aller plus loin ?