The Game Awards 2024 – Et les nominés sont… prévisibles !

Les Game Awards fêtent leurs 10 ans ! 10 ans que la cérémonie qui se rêvent « Oscars du jeu vidéo » profitent des remises de prix pour ouvrir le robinet à pubs et mettre en scènes des partenariats embarrassants.

Néanmoins, la cérémonie a su se faire une place de choix dans l’industrie, et c’est aussi chaque année l’occasion de découvrir des bandes annonces inédites, ou de vivre des annonces inattendues. Alors comme chaque année, et malgré les critiques qu’on ne manquera pas de faire, on se prépare à suivre la cérémonie et à faire nos paris quant aux lauréats.

À moins d’un mois de la tenue de l’événement, l’organisation des Game Awards vient de communiquer les nominés des, tenez-vous bien, 29 catégories ! De quoi assurer une soirée longue de plusieurs heures (et garantir un nombre conséquent d’écrans publicitaires). Et les nominés sont…

Meilleure équipe eSports : Bilibili Gaming (League of Legends) ; Gen.G (League of Legends) ; NAVI (Counter-Strike) ; T1(League of Legends) ; Team Liquid (DOTA 2)

: Bilibili Gaming (League of Legends) ; Gen.G (League of Legends) ; NAVI (Counter-Strike) ; T1(League of Legends) ; Team Liquid (DOTA 2) Meilleure athlète eSports : Neta « 33 » Shapira ; Aleksi « Aleksib » Virolainen ; Jeong « Chovy » Ji-hoon ; Lee « Faker » Sang-hyeok ; Mathieu « Zywoo » Herbaut ; Zheng « Zmjjkk » Yongkang.

: Neta « 33 » Shapira ; Aleksi « Aleksib » Virolainen ; Jeong « Chovy » Ji-hoon ; Lee « Faker » Sang-hyeok ; Mathieu « Zywoo » Herbaut ; Zheng « Zmjjkk » Yongkang. Meilleur jeu eSports : Counter Strike 2 ; DOTA 2 ; League of Legends ; Mobile Legends: Bang Bang (?!) ; Valorant

: Counter Strike 2 ; DOTA 2 ; League of Legends ; Mobile Legends: Bang Bang (?!) ; Valorant Créateur de contenu de l’année : Caseoh ; Illojuan ; Techo Gamerz ; Typicalgamer ; Usada Pekora

: Caseoh ; Illojuan ; Techo Gamerz ; Typicalgamer ; Usada Pekora Jeu le plus attendu : Death Stranding 2 ; Ghost of Yotei ; GTA VI ; Metroid Prime 4 ; Monster Hunter Wilds

Meilleure adaptation : Arcane ; Fallout ; Knuckles ; Like A Dragon: Yakuza ; Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

: Arcane ; Fallout ; Knuckles ; Like A Dragon: Yakuza ; Tomb Raider: The Legend of Lara Croft Meilleur jeu multijoueur : Call of Duty: Black Ops 6 ; Helldivers 2 ; Super Mario Party Jamboree ; Tekken 8 ; Warhammer40k: Space Marine 2

: Call of Duty: Black Ops 6 ; Helldivers 2 ; Super Mario Party Jamboree ; Tekken 8 ; Warhammer40k: Space Marine 2 Meilleur jeu de sport : F1 24 ; EA Sports FC 25 ; NBA 2k25 ; Spin 2k25 ; WWE 2k24

: F1 24 ; EA Sports FC 25 ; NBA 2k25 ; Spin 2k25 ; WWE 2k24 Meilleur jeu de stratégie : Age of Mythology: Retold ; Frostpunk 2 ; Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ; Manor Lords ; Unicorn Overlord

: Age of Mythology: Retold ; Frostpunk 2 ; Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ; Manor Lords ; Unicorn Overlord Meilleur jeu familial : Astro Bot ; Princess Peach: Showtime! ; Super Mario Party Jamboree ; The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom: The Plucky Squire

: Astro Bot ; Princess Peach: Showtime! ; Super Mario Party Jamboree ; The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom: The Plucky Squire Meilleur jeu de combat : Dragon Ball: Sparking! Zero ; Grandblue Fantasy Versus: Rising ; Marvel VS Capcom fighting collection: Arcade Classics ; Multiversus ; Tekken 8

Meilleur RPG : Dragon’s Dogma 2 ; Elden Ring Shadow of the Erdtree ; Final Fantasy VII: Rebirth ; Like a Dragon: Infinite Wealth ; Metaphor: Refantazio

: Dragon’s Dogma 2 ; Elden Ring Shadow of the Erdtree ; Final Fantasy VII: Rebirth ; Like a Dragon: Infinite Wealth ; Metaphor: Refantazio Meilleur jeu d’action/ aventure : Astro Bot ; Prince of Persia: The Lost Crown ; Silent Hill 2 ; Star Wars Outlaws ; The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

: Astro Bot ; Prince of Persia: The Lost Crown ; Silent Hill 2 ; Star Wars Outlaws ; The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom Meilleur jeu d’action : Black Myth: Wukong ; Call of Duty: Black Ops 6 : Helldivers 2 ; Stellar Blade ; Warhammer 40k: Space Marine 2

: Black Myth: Wukong ; Call of Duty: Black Ops 6 : Helldivers 2 ; Stellar Blade ; Warhammer 40k: Space Marine 2 Meilleur jeu VR : Arizona Sunshine Remake ; Asgard’s Wrath 2 ; Batman: Arkham Shadow ; Metal: Hellsinger VR ; Metro Awakening

Meilleur jeu mobile : AFK Journey ; Balatro ; Pokémon TCG Pocket ; Wuthering Waves ; Zenless Zone Zero

: AFK Journey ; Balatro ; Pokémon TCG Pocket ; Wuthering Waves ; Zenless Zone Zero Meilleur premier jeu indé : Animal Well ; Balatro ; Manor Lords ; Pacific Drive ; The Plucky Squire

: Animal Well ; Balatro ; Manor Lords ; Pacific Drive ; The Plucky Squire Meilleur jeu indé : Animal Well ; Balatro ; Lorelei and the Laser Eyes ; Neva ; UFO 50

: Animal Well ; Balatro ; Lorelei and the Laser Eyes ; Neva ; UFO 50 Meilleur soutient de la communauté : Baldur’s Gate 3 ; Final Fantasy XIV ; Fortnite ; Helldivers 2 ; No Man’s Sky

: Baldur’s Gate 3 ; Final Fantasy XIV ; Fortnite ; Helldivers 2 ; No Man’s Sky Meilleure continuité : Destiny 2 ; Diablo IV ; Final Fantasy XIV ; Fortnite ; Helldivers 2

: Destiny 2 ; Diablo IV ; Final Fantasy XIV ; Fortnite ; Helldivers 2 Meilleur jeu avec un impact sociétal : Closer the Distance ; Indika ; Neva ; Life is Strange: Double Exposure ; Senua’s Saga: Hellblade II ; Tales of Kenzera: Zau

: Closer the Distance ; Indika ; Neva ; Life is Strange: Double Exposure ; Senua’s Saga: Hellblade II ; Tales of Kenzera: Zau Meilleure innovation pour l’accessibilité : Call of Duty: Black Ops 6 ; Diablo IV ; Dragon Age: The Veilguard ; Prince of Persia: The Lost Crown ; Star Wars Outlaws

: Call of Duty: Black Ops 6 ; Diablo IV ; Dragon Age: The Veilguard ; Prince of Persia: The Lost Crown ; Star Wars Outlaws Meilleure performance d’acteur.trice : Briana White (FFVII Rebirth) ; Hannah Telle (Life is Strange: Double Exposure) ; Humberly Gonzalez (Star Wars Outlaws) ; Luke Roberts (Silent Hill 2) ; Melina Juergens (Hellblade 2)

: Briana White (FFVII Rebirth) ; Hannah Telle (Life is Strange: Double Exposure) ; Humberly Gonzalez (Star Wars Outlaws) ; Luke Roberts (Silent Hill 2) ; Melina Juergens (Hellblade 2) Meilleur design audio : Astro Bot ; Call of Duty: Black Ops 6 ; Final Fantasy VII Rebirth ; Senua’s Saga: Hellblade 2 ; Silent Hill 2

: Astro Bot ; Call of Duty: Black Ops 6 ; Final Fantasy VII Rebirth ; Senua’s Saga: Hellblade 2 ; Silent Hill 2 Meilleure bande originale : Astro Bot ; Final Fantasy VII Rebirth ; Metaphor: Refantazio ; Silent Hill 2 ; Stellar Blade

: Astro Bot ; Final Fantasy VII Rebirth ; Metaphor: Refantazio ; Silent Hill 2 ; Stellar Blade Meilleure direction artistique : Astro Bot ; Black Myth:Wukong ; Elden Ring Shadow of the Erdtree ; Metaphor: Refantazio ; Neva

Meilleure narration : Final Fantasy VII Rebirth ; Like a Dragon: Infinite ; Metaphor: Refantazio ; Senua’s Saga: Hellblade 2 ; Silent Hill 2

: Final Fantasy VII Rebirth ; Like a Dragon: Infinite ; Metaphor: Refantazio ; Senua’s Saga: Hellblade 2 ; Silent Hill 2 Meilleure réalisation : Astro Bot ; Balatro ; Black Myth: Wukong ; Elden Ring Shadow of the Erdtree ; Final Fantasy VII Rebirth : Metaphor: Refantazio

: Astro Bot ; Balatro ; Black Myth: Wukong ; Elden Ring Shadow of the Erdtree ; Final Fantasy VII Rebirth : Metaphor: Refantazio Jeu de l’année : Astro Bot ; Balatro ; Black Myth Wukong ; Elden Ring Shadow of the Erdtree ; Final Fantasy VII Rebirth ; Metaphor: Refantazio

On félicite Balatro, projet modeste s’il en est, d’être arrivé jusqu’à une nomination à la récompense suprême, ainsi que Wukong, qui aura définitivement vécu une bien belle année, tant du point de vue critique que du côté des joueurs. On reste à peu près persuadé que le titre ira à Astro Bot, belle réussite made in PlayStation. D’accord ? Pas d’accord ? Vous pouvez faire entendre votre voix directement sur le site de la cérémonie.

Aura-t-on visé juste ? Réponse lors de la 10ème cérémonie des Game Awards, le 12 décembre…