Video Game History Foundation ouvre sa bibliothèque numérique

Cela faisait plusieurs semaines que la fondation, dédiée à la conservation de l’histoire du jeu vidéo, en parlait, c’est désormais possible : ce sont plusieurs dizaines de milliers de documents qui peuvent être consultés gratuitement sur le site de la Video Game History Foundation. Si la question de la préservation du jeu vidéo est souvent considérée par le prisme des jeux en eux-mêmes, cette initiative met en valeur une autre partie du problème, les médias produits autour.

Magazines, documents promotionnels, guides… tant de documents qui ont participé à façonner le rapport que les premières générations de joueurs ont eu par rapport au médium mais qui ont progressivement perdu du terrain au profit d’internet. Avec le recul, ils sont au moins autant important aux yeux des historiens que les jeux, cependant les enjeux de conservation en sont bien différents.

Contrairement aux jeux, une bonne partie de ces documents sont impossible à consulter, même au travers de copies numérisées : produits à la chaine, pour être lus puis mis de côté et abandonnés une fois les colonnes plus d’actualité, même les éditeurs ne sont pas en capacité de proposer des intégrales de leurs séries.

Cette initiative de la Video Game History Foundation est donc une aubaine pour les chercheurs, puisqu’elle met à disposition, pour l’instant, 1500 magazines qui ne sont plus disponibles à l’achat parmi les quelques 30 000 documents mis à disposition des internautes.

Cependant, si les magazines peuvent rendre compte d’un contexte, des débats et des attentes des époques auxquelles ils appartiennent, ils ne représentent pas l’essentiel des documents qu’il est possible de consulter sur le site de la Video Game History Foundation.

Parmi les éléments remarquables aux yeux de la fondation, on compte également beaucoup de documents liés aux événements, notamment les E3, une collection mise à disposition par le studio FromSoftware, une centaine de CD-Roms contenant des communiqués de presse, plus d’une centaine d’heure de making-of de la série de jeux Myst et les « papiers Mark Altman« , des archives provenant du développeur, qui a travaillé pour des studios tels que Konami ou Atari.

Pour le directeur du projet, Phil Salvador, cette bibliothèque est un projet collectif, qui doit être alimentée par les collectionneurs du monde entier, pour servir aux chercheurs, aux amateurs du jeu vidéo à travers le monde.

Notre vision a toujours été de rendre nos collections disponibles à tous, qui que vous soyez, où que vous soyez, et après des années de travaux, nous prenons aujourd’hui le premier pas vers cet avenir numérique ouvert.

Ainsi, l’objectif de cette bibliothèque en ligne est double : d’un côté, cela permet de rendre le projet plus visible et donc, de toucher des collectionneurs qui pourraient investir leur propre collection dans la bibliothèque virtuelle. De l’autre, la Video Game History Foundation espère aider le public à s’intéresser à l’histoire du médium, à ce qu’était le jeu vidéo dans le passé et ce qui en a fait ce qu’il est aujourd’hui.

Ce lancement réussi de la bibliothèque numérique est une belle revanche pour la fondation, qui perdait en octobre un bras de fer avec les éditeurs au sujet des jeux anciens. Cependant, ce n’est qu’un début : c’est un early access et Franck Cifaldi, le président de la fondation, affirme que de ce n’est qu’un début. Beaucoup d’autres documents sont en train d’être numérisés, et devraient être disponibles dans les mois et années à venir.