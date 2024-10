Square Enix fait fermer le premier site d’archives dédié à Yoko Taro

Être remarqué par son idole, ça n’a pas toujours du bon : alors qu’il y a six mois, Yoko Taro remerciait les joueurs passionnés derrière Accord’s Library, Square Enix vient d’envoyer une mise en demeure réclamant sa fermeture. L’objectif du site était d’archiver un maximum de contenu lié aux licences Drakengard et Nier, toutes deux créées par Yoko Taro.

Aujourd’hui, toute licence souhaitant être populaire doit jouer sur plusieurs tableaux en s’étendant sur plusieurs types de médias. Pour s’investir et connaitre chaque secret, il faut être prêt à éplucher livres, séries, jeux : c’est couteux, en temps et en argent. C’est un phénomène qui est loin de se limiter à Square Enix. Le media mix, c’est le nerf de la guerre dans une industrie qui a bien compris comment tirer le plus d’un public acquis à sa cause.

Le revers de ce système, c’est qu’il est désormais très difficile, si l’on prend le train en marche, de s’investir pleinement tant le contenu peut parfois être étiré à travers divers médias. Les sites, comme les wikis ou les archives deviennent alors de précieux alliés pour ce nouveau public, les informations y sont compilées, classées, expliquées par des habitués de la licence, rendant accessible et digeste un contenu réparti à travers divers supports.

Ces sites, qu’ils fonctionnent grâce à une équipe restreinte, comme Accord’s Library ou qu’ils opèrent sous la forme de wiki, sont d’une utilité capitale pour permettre à la licence choisie de développer son public. Au delà de la simple question de l’intérêt, dans certains cas, les médias ne sont tout simplement plus accessibles : une sortie rare, désormais compliquée à trouver, ou la simple barrière de la langue apparaissant comme obstacle insurmontable.

En réunissant archivistes déterminés et traducteurs passionnés, Accord’s Library avait réussi à créer un réel hub qui permettait aux fans de la licence d’avoir tout à portée de main. Les équipes du site étaient peut-être même trop efficace, puisqu’après avoir déterré une interview où le visage de Yoko Taro, qui souhaitait rester anonyme, était visible le créateur lui-même avait pris contact avec les équipes du site. Dans le message où le créateur les sommait de retirer cette interview, il affirmait également :

« Les séries Nier et Drag-on Dragoon (Drakengard) étaient niche, mais grâce à tous les fans qui nous ont soutenu, on en est arrivé là. Une fois de plus, relayez ma gratitude à toute l’équipe. Merci du fond du coeur. »

Créateurs et studios ont souvent conscience de l’enjeu présenté par ce genre de sites. De plus en plus, les ayants-droits s’impliquent activement dans leur fonctionnement, certains, comme Riot Games, allant jusqu’à recruter les équipes derrière et officialiser le projet. Cependant, d’autres studios, comme Square Enix peuvent avoir une réaction plus ferme : qu’il soit rare et difficile d’accès ou non, le contenu proposé reste dans les mains du studio.

Dans le cas d’Accord’s Library, c’est le statut d’archive qui mène probablement le site à dépasser une limite : en plus de rendre digeste et accessible les informations générales de la licence, les auteurs du site proposaient des traductions et pages entières en libre service.

La fermeture du site est prévue pour la fin du mois d’octobre et cause grand émoi au sein des communautés s’étant investies dans la construction du site, certain voyant la décision de Square Enix comme arbitraire. S’étant habitué à la grande tolérance des éditeurs face aux projets de fans qui les arrangent, voir l’un d’entre eux sévir rappelle bien qu’une grande partie des initiatives de fans sont avant tout possibles car les ayants-droits les acceptent. Et ce, peu importe l’opinion du créateur sur le projet…