System Purge: Hollow Point – Un platformer à la croisée de NieR et Celeste

Alors que nous déroulions tranquillement notre fil X, nous sommes tombés sur un jeu de plateforme rappelant vaguement Celeste à première vue. Classique, nous direz-vous ? Eh bien oui, mais son esthétique nous a convaincus de rester. À mi-chemin entre la vision post-apocalyptique de Taro Yoko et la douceur mélancolique du pixel art des Espagnols de chez Deconstructeam, qui, rappelons-le, nous ont offert l’année dernière l’une des expériences les plus marquantes et touchantes par son humanisme avec The Cosmic Wheel Sisterhood.

Nous avons pu essayer la démo disponible sur Steam, ce qui nous a convaincus d’en parler dans nos colonnes. Alors, c’est parti pour un aperçu de ce qu’a à offrir ce petit coup de cœur qu’est System Purge: Hollow Point.

Le premier opus, sobrement intitulé System Purge, est disponible au prix de 3,99 € et compte 123 avis, dont 97 % sont positifs. Nous ne nous attarderons pas dessus ici, si ce n’est pour préciser que sa suite se veut plus ambitieuse, tant au niveau des mécaniques de gameplay que de la mise en scène.

Développé par Actual Nerds, un studio composé de six personnes pour le développement du platformer qui nous intéresse aujourd’hui, et basé aux États-Unis. Leur palmarès actuel inclut le premier System Purge et The Tarnishing of Juxtia, un souls-like 2D sorti en 2022, rappelant Blasphemous.

System Purge: Hollow Point a été dévoilé à l’occasion de PixElated Adventures, un festival qui s’est déroulé sur Steam début août, mettant en avant des jeux en pixel art de tous genres. Nous avons donc affaire à un jeu de plateforme empruntant à Celeste et Super Meat Boy, où il faudra réussir chaque tableau du début à la fin sans prendre de coups. Dès les premières minutes de la démo, le challenge est franchement corsé.

On commence seulement avec l’aptitude de sauter, mais le trailer nous fait miroiter des mécaniques de parade, du double saut, des dashs, et même des combats de boss. À la manière de Celeste et de ses cassettes, un second mode de jeu sera déblocable, avec une histoire alternative et un level design remanié, pour une difficulté encore accrue.

Concernant l’esthétique, comment ne pas évoquer la fin E de Drakengard et son Shinjuku nacré de cendre mortifère ? Cette même fin qui mène au monde post-apocalyptique présenté dans l’introduction du premier NieR. Il n’y a donc qu’un pas pour associer certaines fleurs en arrière-plan à Drakengard 3 et son antagoniste, mais aussi à la fin E de NieR Replicant.

Au-delà du visuel, l’ambiance est également au rendez-vous, grâce à une attention particulière portée au sound design : le bruit de la pluie s’écrasant à nos pieds, le tonnerre en fond, des chants cryptiques et insondables, ainsi que des silences assourdissants bien placés, notamment dans la cut-scene d’introduction.

Si vous aimez les jeux de plateforme exigeants, vous serez probablement comblés avec System Purge: Hollow Point. Sa démo, bien que courte (environ vingt minutes), est très encourageante. Enrobé d’un visuel hypnotisant et mélancolique, symbolisant un monde au passé lourd, cette nouvelle production d’Actual Nerds n’a toujours pas de date de sortie. Un nouveau trailer sera présenté lors de l’Indie Horror Showcase, organisé par l’éditeur DreadXP Games le 24 octobre.