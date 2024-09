Six One Indie Showcase 2024 – Des pépites indés en pagaille

Le Six One Indie Showcase s’est achevé en cette belle soirée du 19 septembre, révélant une multitude de nouveaux jeux à ajouter à notre liste de souhaits Steam. Cet événement biannuel met à l’honneur les jeux vidéo indépendants, tout comme de nombreux autres directs, en valorisant l’inclusivité et en offrant la possibilité de soumettre son jeu gratuitement. Voici une sélection des 45 jeux dévoilés, placée sous le signe de la réflexion introspective.

TRIP (Bastinus Rex)

TRIP est un jeu narratif à la première personne de type walking simulator, dans lequel on explore un train et rencontre des passagers hauts en couleur. Fidèle à son genre, l’atmosphère prend rapidement un tournant surréaliste, rappelant l’univers étrange et troublant d’un David Lynch sous acide.

Peu de détails supplémentaires sont dévoilés, le développeur préférant garder les mystères du train sous silence. Cependant, la démo disponible sur Steam a su nous convaincre. À ce jour, aucune date de sortie n’a encore été annoncée.

Mouthwashing (Wrong Organ)

Déjà aperçu dans plusieurs présentations cette année, Mouthwashing continue de se distinguer par son esthétique low poly et son atmosphère oppressante de désespoir immuable, qui nous d’ailleurs évoque le très attendu Threshold de Julien Eveillé, édité lui aussi par Critical Reflex. vous incarnez un membre de l’équipage du Tulpar, un vaisseau errant dans l’espace après que son capitaine a échoué dans sa tentative de suicide. Désormais, ce dernier est à la merci de ses coéquipiers, tandis que l’équipage lutte contre une lente famine.

Au cœur de cette science-fiction horrifique, vous devrez élucider les sombres secrets derrière l’acte désespéré du capitaine, tout en affrontant une paranoïa grandissante. L’alliance entre cette atmosphère pessimiste et l’analog horror, qui a le vent en poupe, fonctionne parfaitement, nous rendant impatients de découvrir Mouthwashing, qui sortira le 26 septembre sur Steam. Si la bande-annonce vous intrigue, une démo est déjà disponible.

PEPPERED: an existential platformer (Mostly Games)

Un jeu de plateforme où le joueur n’a qu’une seule chance pour chacune de ses actions. Chaque choix et échec influencent une intrigue à embranchements multiples, déterminant ainsi l’histoire que l’on va suivre et sa fin, avec des environnements, des personnages et des mécaniques de jeu uniques à chaque partie. Intéressant, non ?

Vous y incarnez un stagiaire qui, face à l’apathie générale dans un monde au bord de la catastrophe, tente un sauvetage improvisé. Considéré comme un terroriste, il devra affronter les médias, la police, et même le public. Avec ses mécaniques uniques et son humour cynique, PEPPERED s’annonce prometteur. Aucune date de sortie n’est encore prévue, mais une démo est également disponible sur Steam, et le jeu est prévu exclusivement sur PC.

Octopus City Blues (Ghost in a Bottle)

Un jeu où tout tourne autour des tentacules, même sa ville : Octopus City, dernier bastion de l’humanité dans un monde post-apocalyptique où la mort et la futilité règnent en maîtres. Octopus City Blues se présente comme une simulation dans laquelle on incarne Kaf Kafkaryan, un junkie et tailleur de tentacules. Sa mission ? Aider les habitants en les libérant de leurs tourments oniriques tout en explorant les recoins de la ville.

Visuellement, Octopus City Blues évoque un Decarnation sous DMT, avec son horreur grotesque et surréaliste, rappelant les œuvres japonaises qui maîtrisent ce genre. Une démo est disponible sur Steam, avec une sortie prévue vaguement en 2024 pour cette étrange aventure kafkaïenne.

Fishbowl (imissmyfriends.com)

Allez-y, sortez les mouchoirs. L’ambiance est à la chialade et au regard introspectif derrière soi, si vous ne l’avez pas compris en lisant le nom du studio. Alo, 21 ans, fait le deuil de sa grand-mère et décroche son premier emploi dans une nouvelle ville, laissant tout ce qu’elle connaît derrière elle. Fishbowl est une histoire qui se veut chaleureuse et réconfortante et qui explore les thèmes de la solitude, de l’entretien des relations et de la compréhension du deuil

Vous devrez prendre soin de votre petit chez-vous (et donc de vous-même), passer des appels vidéo avec vos amis, utiliser un logiciel de montage et résoudre des puzzles de rangement. Le tout se déroule dans une atmosphère lo-fi mélancolique, avec pour objectif de faire la paix avec vous-même. Une démo est disponible sur Steam, et la sortie est prévue sur PS5 et PC à une date encore indéterminée. Comme le dirait l’épisode final de Neon Genesis Evangelion :

Et c’est sur cette note pleine d’espoir que nous concluons notre sélection du Six One Indie Showcase. Si vous êtes un véritable passionné, nous vous encourageons à découvrir la liste complète des 45 jeux présentés lors du direct. Nous avons dû laisser de côté de nombreux titres prometteurs, mais c’est à la fois la richesse et la difficulté de ce genre de conférence qui met en lumière le talent des développeurs indépendants.