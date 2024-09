Un tweet énigmatique nous l’avait laissé entendre : Blasphemous II sera très prochainement agrémenté d’un gros DLC. L’info est désormais officielle, et l’on dispose de l’ensemble des informations concernant cette extension, baptisée Mea Culpa. Les pénitents l’auront compris : ce contenu supplémentaire tournera autour de l’arme culte portée par le héros du premier épisode, l’épée Mea Culpa.

Il faut noter que l’extension se divise en deux vagues de contenus, arrivant toutes deux à la même date, mais la première sera gratuite, tandis que la seconde exigera son obole. Détenteurs de Blasphemous II, vous pourrez relancer le titre pour découvrir gratuitement l’ajout d’un mode New Game + ajustable selon votre degré de masochisme, une carte étendue, de nouveaux ennemis, et des ajouts qualifiés de « quality of life » (ce qui, reconnaissons-le, n’est pas tellement dans l’esprit Blasphemous !). On parle ici d’un arbre de compétence repensés, d’ajout de points de téléportation, ou encore de nouveaux succès à débloquer…

Pour les Pénitents les plus pieux (en bois et dans le cœur, évidemment), le DLC Mea Culpa proposera en plus deux nouvelles zones qu’on nous annonce « massives », de nouveau boss pour plus de rage et de larmes, de nouveau personnages et une fin alternative, et surtout de nouvelles quêtes mettant en scène la fameuse lame Mea Culpa.

Blasphemous II ne manquait ni de durée de vie, ni de contenu. Le DLC ne viendra donc pas combler un prétendu manque du jeu original. Ce qu’on lui avait essentiellement reproché, c’est d’être un épisode 2, et que par conséquent, il ne réussissait plus à surprendre ou à déranger comme le premier jeu l’avait fait.

Alors, si c’était l’épisode de trop, ce DLC est-il vraiment une bonne idée ? Ne nous faites pas dire ce que nous n’avons pas écrit : Blasphemous II reste un Metroidvania solide disposant d’une très bonne réalisation, et ceux qui auront été sensibles à ces qualités seront probablement enchantés de pouvoir retourner souffrir sous le masque du pénitent !

La sortie du DLC marquera-t-elle la fin du cycle de vie du jeu ? On sera alors curieux de voir ce qu’aura à nous proposer de différent le talentueux studio The Game Kitchen… En attendant, la mise à jour gratuite True Torment et l’extension Mea Culpa (facturée elle, 12€, tombant à un peu moins de 10€ les premiers jours de parution) sortiront tous deux à une date évidemment bien choisie : le 31 octobre prochain.