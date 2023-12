Ultros – Un Blasphemous sauce champignons ?

« HR Giger, mais plus coloré »

Avec ses couleurs fluos et son style particulier, il faisait partie du tout petit nombre de jeux qui s’étaient fait remarquer lors du PlayStation Showcase du printemps dernier, et Ultros possède désormais une bande-annonce ainsi qu’une date de sortie.

Faisant clairement appel aux années 60 et 70 et à la mouvance psychédélique, Ultros possède clairement une identité visuelle originale. Et le scénario semble avenant : notre avatar se réveille en effet après avoir écrasé son vaisseau sur Le Sarcophage, un vaisseau décrit comme « un utérus cosmique géant dérivant dans l’espace », rien que ça ! Utérus abritant une créature démoniaque très ancienne : l’Ultros qui donne son titre au jeu.

Du Philippe Druillet (pour le style graphique), du Lovecraft (pour le Grand Ancien), mais aussi du Blasphemous, pour l’identité graphique très affirmée, dans un équilibre délicat entre fascination et mauvais goût, mais aussi pour ce côté « Souls-like en 2D », ou encore pour la symbolique religieuse que porte le jeu, Ultros semble être un cocktail de références qui, en tout cas dans la bande-annonce, fait très envie !

Un cocktail auquel il faut ajouter la boucle temporelle, quasiment un sous-genre en soi, insérée par les développeurs de leur propre aveux « parce que c’était le truc à la mode », mais aussi la narration environnementale, qui semble très soignée, et la signature du Suédois Niklas Akerblad, qu’on connaît mieux sous son pseudo El Huervo.

Akerblad s’est fait un nom dans le jeu vidéo en dessinant la pochette et en composant plusieurs morceaux sur les B.O. de Hotline Miami et sa suite. Il est ici à l’origine du projet, et à la direction artistique du jeu, mais on peut imaginer sans prendre trop de risques qu’il sera aussi sur la bande originale.

« Si vous pouvez apprendre à pleurer en public, vous devriez vous en sortir », déclare Akerblad à propos d’Ultros. Effrayant, mais séduisant… Comme la D.A. du jeu. Ultros sort le 13 février prochain sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC.