TEVI – Un Metroidvania nerveux plein de promesses ?

En cette fin d’année 2023, nombreux sont les gros jeux qui se bousculent. Super Mario Bros. Wonder, Marvel’s Spider-Man 2 ou encore Assassin’s Creed Mirage en sont des exemples flagrants. Et on pourrait même ajouter d’autres licences au prestige non négligeable, à l’instar de Sonic ou encore le tout récent Naruto Ninja Storm (sorti le 17 novembre dernier). Mais parmi tous ceux-là, il y a évidemment des titres un peu plus discrets, n’ayant pas la chance d’être mis en avant par le plus grand nombre, comme TEVI, un Metroidvania à l’aura plutôt intéressante.

Attendu le 30 novembre prochain sur PC et Nintendo Switch, ce nouveau titre en scrolling horizontal – qui sortira également sur PlayStation et Xbox en 2024 – se situe dans la lignée d’une autre production développée par CreSpirit et GamaYue : Rabi-Ribi, laquelle était également parue sur la console de Nintendo en 2017. Et s’il ne s’agit pas d’une suite directe, cette nouvelle création partage néanmoins certains traits avec son aîné.

Un renvoi à l’œuvre précédente s’opérera avant tout avec le style graphique. Un style qui flattera l’œil de l’amateur de jeux rétros. Ensuite, il y a l’apparence chibi bien sympathique des personnages, et surtout le casting essentiellement composé de filles anthropomorphes, parmi lesquelles on remarquera, tout comme dans l’œuvre précédente, la présence d’une bunny girl – les lapins étant décidément le dada de la maison de production. De quoi satisfaire le public amateur de ce type de contenu. Mais, surtout, cela contribuera notamment à instiller une atmosphère féérique au jeu.

L’aventure s’annonce donc enchantée, mais aussi dynamique. Et la dernière vidéo de gameplay, publiée il y a une dizaine de jours, montre à juste titre la tonalité qui attend le joueur : un rythme rapide et un certain niveau de défi caractérisent à première vue le titre… Ainsi, comme on peut l’apercevoir rapidement, on nous promet de passer des moments plus que tendus face à de redoutables boss notamment où il sera exigé une dextérité sans faille du joueur afin d’échapper à tout type de projectile.

Et la qualité du jeu ne s’arrête pas qu’au seul rythme. Les voix japonaises, par exemple, pourraient être un argument favorable… Elles ajouteront – on peut le penser, en tout cas – un peu plus de personnalité au jeu, favorisant davantage l’immersion du joueur.

Mais le plus important, c’est que l’on souhaite nous offrir également un périple placé sous le signe de la richesse. Car tel qu’on nous le décrit, le monde de TEVI recèlerait en effet tout un tas de mystères, de personnages hauts en couleur ayant une histoire à raconter et de lieux qui ne demandent qu’à être découverts. Et à la lecture de notre article sur le précédent jeu, on aura plutôt tendance à le croire.

Rendez-vous donc le 30 novembre prochain, on le rappelle, pour arpenter ce TEVI et découvrir ainsi ce qu’il en est de ce voyage. Peut-être qu’au-delà de la grande scène, ce titre aura la capacité de briller et faire parler de lui d’une manière ou d’une autre. Un peu comme l’avait, semble-t-il, fait Rabi-Ribi…